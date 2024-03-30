Путін – сертифікований серійний убивця росіян
Скоро буде поіменно підтверджена цифра в 50 000 убитих російських солдатів
Станом на кінець березня 2024 року група «Інформаційний спротив» зафіксувала імена 49046 російських солдатів, які в самій РФ офіційно визнані знищеними або публічно поховані. Ще приблизно 700 осіб точно вбито, але є нюанси з даними, ми їх уточнюємо (там є іноземці, поховані в РФ жителі ОРДЛО та ін.).
У перших числах квітня точно буде поіменно підтверджена цифра в 50000 убитих російських солдатів.
Це мінімальна кількість безповоротних втрат. Реальна кількість вища в рази.
«Медіазона» з ВВС станом на 29 березня дають цифру 49281 убитий. Тобто, дані можна порівняти, розліт дуже невеликий. За непрямою ознакою – аномаліями у справах про спадщину – вони оцінюють кількість убитих у 85 тис. осіб.
Нещодавно миготіла статистика інвалідів серед російських чоловіків, там було помітне зростання. Але ці цифри не можна сприймати буквально. Як і в нас, у РФ також малюють довідки липовим інвалідам.
Так чи інакше, Путін прирік на безглузду загибель і зробив каліками сотні тисяч росіян, левова частка яких – етнічні росіяни.
Путін – сертифікований серійний вбивця росіян.
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