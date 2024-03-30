Зеленський розповів, чому Байден ставиться до Путіна з обережністю

Зеленський: «У світі немає нікого, хто міг би на 100% сказати, що Путін буде робити»

Президент Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна божевільним, непередбачуваним і хитрим. Саме тому, на його думку, лідер США Джо Байден ставиться до нього з обережністю. Таку думку Зеленський висловив в інтерв'ю The Washington Post.

Український президент зазначив, що Байден обережно ставиться до ядерного удару з боку Росії.

«Він (Путін, – «Главком») божевільний. У світі немає нікого, хто міг би на 100% сказати, що він буде робити. Ось чому Байден обережний... Коли ви боретеся з розумною людиною, це боротьба за правилами. Але коли битися з хитрою людиною, це завжди небезпечно», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Зеленський пояснив, у якому випадку Збройним силам України доведеться відступати на фронті.

До слова, раніше Зеленський назвав умову, за якої російський диктатор Володимир Путін віддасть усі окуповані території.

Як повідомлялося, Байден під час виступу перед виборцями повідомив, що Сполучені Штати могли б захистити Україну від російського диктатора Володимира Путіна. У своїй промові американський лідер назвав президента РФ «м'ясником».