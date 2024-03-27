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Байден назвав Путіна «м'ясником» і пояснив, що допомогло б США врятувати Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден назвав Путіна «м'ясником» і пояснив, що допомогло б США врятувати Україну
Байден висвітлив ініціативу збільшення податку на прибуток для осіб з великими доходами із 8,2% до 25%
фото з відкритих джерел

Байден вважає, що Сполучені Штати могли би надати захист Україні, якби розглянули можливість підвищення податків для мільярдерів

Президент США Джо Байден під час виступу перед виборцями повідомив, що Сполучені Штати могли б захистити Україну від російського диктатора Володимира Путіна. У своїй промові американський лідер назвав президента РФ «м'ясником». Промова Байдена опублікована на сайті Білого дому.

Виступаючи перед виборцями у штаті Північна Кароліна, Байден висвітлив ініціативу збільшення податку на прибуток для осіб з великими доходами із 8,2% до 25%. За його словами, це дозволить зібрати до 400 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.

«Уявіть, що ми могли б зробити із цим. Ми могли б суттєво скоротити дефіцит федерального бюджету. Ми могли б зробити так багато. У тому числі нарешті захистити Україну від м’ясника Путіна», – додав очільник республіки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав схвалений Сенатом законопроєкт про фінансування уряду обсягом 1,2 трильйона доларів і закликав Палату представників ухвалити закон про додаткове фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню. 

До відома, Сенат США схвалив фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Законопроєкт підтримали 74 сенатори, 24 голосували «проти». Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як гроші на функціонування уряду фактично закінчилися.

Як повідомлялося, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що спікер Палати представників Майк Джонсон шукає привід для того, щоб не ставити на голосування законопроєкт про надання допомоги Україні. 

У Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні за пропозицією президента Джо Байдена. 

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Теги: США Джозеф Байден

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