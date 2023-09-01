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Лубінець розповів, кого з українців найважче повертати с полону

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лубінець розповів, кого з українців найважче повертати с полону
Дієвого алгоритму, як повертати цивільних полонених, немає
фото: Armyinform

Багато країн, які бачать, що РФ не бажає віддавати полонених, намагаються навіть не говорити про це

Женевська конвенція не містить положень про цивільних полонених, але дані свідчать, що 25 тисяч таких українців зараз у російському полоні. Про це уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

Лубінець заявив, що на цей момент дієвого алгоритму, як повертати цивільних полонених, немає, а є лише напрацювання.

Уповноважений з прав людини зазначив: «Найскладніше повертати саме цивільних заручників. Чому? Міжнародних конвенцій немає. Немає алгоритму повернення через процедуру обміну, наприклад, як військовополонених. Немає такого бажання включатись у цей процес, як з українськими дітьми».

Крім того, країни, які розуміють, що Росія не бажає віддавати цивільних заручників, намагаються навіть не порушувати цієї теми.

Дмитро Лубінець додав, що наразі йде робота над створенням інформаційної кампанії, спрямованої саме на привернення уваги до проблеми звільнення цивільних заручників.

Омбудсмен зазначив: «Цього року це питання буде порушено на найвищому рівні. Конференція відбудеться у Копенгагені 6-8 листопада. Міжнародна конференція, де будуть присутні безліч керівників національних інституцій із захисту прав людини, моїх колег, також будуть керівники ООН, різні громадські організації, які займаються питаннями протидії тортурам. Так ось, окрема панель там розглядатиме питання тортур, що застосовуються до цивільних, і окрему увагу приділять тортурам РФ щодо цивільних заручників».

Уповноважений з прав людини розповів, що ця проблема не привертає особливої ​​уваги з боку міжнародної спільноти з 2014 року. За його словами, є окремий список цивільних заручників, яких росіяни тримають роками, при цьому багато хто отримав тюремні терміни до 19 років за нібито шпигунство на користь України.

Лубінець додав: «Вся їхня провина в тому, що вони залишилися на тимчасово окупованій території та своїми діями чи словами підтримали Україну. Ми маємо випадок, коли тільки за слова, що «за України було краще», людину засудили».

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перевірки усіх військово-лікарських комісій, які є в Україні, буде завершено упродовж трьох тижнів. Станом на зараз перевірено 70% ВЛК. 

Теги: росія полон українці звільнення

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