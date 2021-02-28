До Верховної Ради надійшов законопроєкт про відповідальність за образу поліцейських

За образу правоохоронця народні депутати пропонують штрафувати на 680 грн

24 лютого у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №5050-1, що передбачає притягнення до адміністративної відповідальності винних у публічній образі правоохоронців. Як повідомляє УНІАН, серед авторів проєкту – депутати фракції партії «Слуга народу» В'ячеслав Медяник, Дмитро Припутень, Максим Павлюк, депутат від групи «Довіра» Володимир Арешонков та член фракції партії «Опозиційна платформа — За життя», заступник голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка.

За публічну образу працівника поліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця або прикордонника під час виконання ними службових обов'язків пропонують штрафувати від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн) або громадськими роботами від 20 до 30 годин.

Автори законопроєкту також закликають:

збільшити штрафи за злісну непокору правоохоронцям під час виконання ними службових обов'язків (замість 136-255 грн - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850–1700 грн або громадські/виправні роботи),

збільшити штрафи за дрібне хуліганство (замість 51-119 грн - 170-510 грн),

збільшити штрафи за публічні заклики до невиконання законних розпоряджень правоохоронців, якщо це призводить до порушення громадського порядку (510-850 грн або виправні чи громадські роботи).

Раніше, 8 лютого, схожий законопроект №5050 зареєстрував депутат від фракції партії «Слуга народу» Володимир Крейденко. Зокрема, він пропонує розширити Кодекс України про адміністративні правопорушення поняттям «образа честі та гідності працівника Національної поліції України, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця», що передбачає умисні публічні дії, які ображають честь та гідність, виражені в непристойній формі, або осквернення однострою.

У 2016 році група депутатів внесла законопроєкт № 5110 з поправками в ст. 185 КУпАП, які передбачали покарання у вигляді 15–30 неоподатковуваних мінімумів. Проте законопроєкт згодом відкликали.

Після сутичок, що сталися у червні 2020 року після судового рішення про взяття під варту активіста Сергія Стерненка, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про підготовку законопроєкту щодо посилення відповідальності за образу поліцейського та застосування газових балончиків під час акцій.

Після того, як 23 лютого поточного року суд присудив Сергія Стерненка до семи років позбавлення волі, по всій країні пройшли акції протесту, наймасштабніші з яких відбулися у суботу, 27 лютого. Того ж дня Міністерство внутрішніх справ України подякувало учасникам акцій за дотримання мирного законодавства під час проведення акції на вулиці Банковій.