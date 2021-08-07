Марченко в день народження Медведчука згадала про диявола

Марченко заявила, що Медведчук – найкраща людина, яку вона знає

Дружина олігарха вважає його «великим мужем»

Телеведуча-мільярдерка, авторка пропагандистського фільму «Паломниця» Оксана Марченко привітала свого чоловіка, скандального політика Віктора Медведчука, з днем народження. На своїй сторінці у Facebook Марченко назвала Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, «великим мужем».

«З Днем народження, мій великий муж! Люблю тебе, пишаюся тобою, благословляю кожен твій день, підтримую твою боротьбу за правду! Ти найкраща Людина, яку я знаю. Лихослів'я, брехня і наклеп – це той бруд, який у твій бік кидають слабкі. Але вони ніколи не долетять до тебе, а на їхніх руках залишаться... Твоє смирення робить диявола калікою. Многая благая літа!», – написала Оксана Марченко.

Телеведуча також підкріпила привітання знімком із написом: «Не важливо, хто навпроти, важливо, хто поруч».

Нагадаємо, 30 липня Апеляційний суд розглянув апеляцію щодо домашнього арешту нардепа Віктора Медведчука та ухвалив рішення. Отже, рішення слідчого судді Печерського райсуду залишили без змін.

Як відомо, 13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет. Політика підозрюють у державній зраді.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

Раніше в мережу потрапили моменти тренувань знаної телеведучої Оксани Марченко. Дружина проросійського депутата та олігарха Віктора Медведчука написала: «Чим старше ми стаємо, тим більше уваги варто приділяти кардіотренуванням».

На відео, яке Марченко виклала в Youtube, видно, що вона займається спортом у дворі, біля свого особняка, очевидно, разом із своїм інструктором. Жінка активно стрибає під попсові хіти, розмахуючи руками та викручуючи тілом.



