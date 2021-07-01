Кенгуру-стрибки. «Паломниця» Марченко готується до творчого відрядження (відео)

Марченко займається спортом біля свого розкішного будинку, на свіжому повітрі

В мережу потрапили моменти тренувань знаної телеведучої Оксани Марченко. Дружина проросійського депутата та олігарха Віктора Медведчука написала: «Чим старше ми стаємо, тим більше уваги варто приділяти кардіотренуванням».

На відео, яке Марченко виклала в Youtube, видно, що вона займається спортом у дворі, біля свого особняка, очевидно, разом із своїм інструктором. Жінка активно стрибає під попсові хіти, розмахуючи руками та викручуючи тілом.

«Я дуже люблю інтенсивні заняття, особливо влітку на свіжому повітрі. Це дуже заряджає енергією й гарним настроєм!Зараз це особливо актуально для мене, бо я готуюся до одного дуже цікавого паломництва. Мені потрібно буде проходити багато кілометрів пішки під палючим сонцем, і додаткова підготовка –те, що потрібно», – написала Марченко.

Додамо, що нещодавно телеведуча-мільярдерка та кума російського президента Володимира Путіна Оксана Марченко оприлюднила в мережі нове відео, яке вона зняла в своєму особняку.

Як відомо, в черговій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» Оксана Марченко заявила, що у дитинстві була святою.

Раніше повідомлялося, що Марченко вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.

Також кума Путіна у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму.

До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні. Раніше вона похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

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