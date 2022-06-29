У Румунії зійшов з рейок потяг з українським зерном – ЗМІ (фото)

За інформацією румунських ЗМІ, аварія могла статися через поганий стан залізниці

У Румунії вантажний поїзд зійшов із рейок. ЗМІ повідомляють, що він віз українське зерно, пише NewsMaker.

Румунська залізниця повідомила, що поїзд зійшов з рейок в повіті Яссі. За даними компанії, це був приватний вантажний поїзд, який їхав з порту Констанца до станції Крістешті в повіті Яссі.

Відомо, що це був приватний вантажний поїзд. За інформацією румунських ЗМІ, аварія могла статися через поганий стан залізниці чи самого поїзда.

Відомо, що поїзд складається з 32 вагонів загальною вагою 733 тонни, і 11 з них зійшли з рейок. Залізничну колію довелося тимчасово закрити через аварію. Компанія проведе розслідування для з'ясування причин інциденту.

Нагадаємо, Британія готує програму, яка буде розпізнавати вкрадене в України зерно. За словами ексміністра оборони Болгарії, НАТО має втрутитися у ситуацію з українським зерном.