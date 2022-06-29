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  4. У Румунії зійшов з рейок потяг з українським зерном – ЗМІ (фото)
рус
    Соціум

    У Румунії зійшов з рейок потяг з українським зерном – ЗМІ (фото)

    У Румунії зійшов з рейок потяг з українським зерном – ЗМІ (фото)
    фото: stirileprotv.ro

    За інформацією румунських ЗМІ, аварія могла статися через поганий стан залізниці

    У Румунії вантажний поїзд зійшов із рейок. ЗМІ повідомляють, що він віз українське зерно, пише NewsMaker.

    Румунська залізниця повідомила, що поїзд зійшов з рейок в повіті Яссі. За даними компанії, це був приватний вантажний поїзд, який їхав з порту Констанца до станції Крістешті в повіті Яссі.

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    У Румунії зійшов з рейок потяг з українським зерном – ЗМІ (фото)
    У Румунії зійшов з рейок потяг з українським зерном – ЗМІ (фото)
    У Румунії зійшов з рейок потяг з українським зерном – ЗМІ (фото)
    У Румунії зійшов з рейок потяг з українським зерном – ЗМІ (фото)

    Відомо, що це був приватний вантажний поїзд. За інформацією румунських ЗМІ, аварія могла статися через поганий стан залізниці чи самого поїзда.

    Відомо, що поїзд складається з 32 вагонів загальною вагою 733 тонни, і 11 з них зійшли з рейок. Залізничну колію довелося тимчасово закрити через аварію. Компанія проведе розслідування для з'ясування причин інциденту.

    Нагадаємо, Британія готує програму, яка буде розпізнавати вкрадене в України зерно. За словами ексміністра оборони Болгарії, НАТО має втрутитися у ситуацію з українським зерном.

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    Теги: росія окупанти війна Румунія зерно потяг аварія Україна окупація #stoprussia
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    У Румунії зійшов з рейок потяг з українським зерном – ЗМІ (фото)