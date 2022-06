Суд у Нідерландах таки заарештував найвідоміші бренди російської горілки

Йдеться про арешт 18 торговельних марок

Апеляційний суд Гааги підтвердив рішення про арешт на території країн Бенілюксу 18 російських горілчаних брендів за позовом колишніх акціонерів нафтової компанії «Юкос», які намагаються стягнути з Росії $50 млрд за експропріацію бізнесу у 2003 році. Про це йдеться у повідомленні компанії GML, яка була акціонером «Юкоса» і є позивачем у справі.

Йдеться про арешт 18 торговельних марок, які належать російській державній компанії «Союзплодоімпорт», в тому числі торгові марки знакових горілчаних брендів Stolichnaya та Moskovskaya.

«Це важливе рішення, оскільки воно відкриває дорогу до виконання законних рішень шляхом арешту російської державної власності не лише в Нідерландах, а й у 168 країнах відповідно до Нью-Йоркської конвенції», – прокоментував голова GML Тім Осборн.

Якщо РФ і надалі відмовлятиметься виконувати рішення суду, колишні акціонери ЮКОСу виставлять торгові марки на торги, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у липні 2014 року Постійна палата третейського суду в Гаазі зобов'язала РФ виплатити колишнім головним акціонерам ЮКОС – Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. та Hulley Enterprises Ltd. – компенсацію у розмірі $50 млрд.

Раніше повідомлялося, що виробник відомих алкогольних брендів йде з Росії.

