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    Політика

    Держдума узаконює терор проти іноземної преси

    Російська влада хоче закривати іноземним ЗМІ рота за правду про війну - Держдума узаконює терор проти іноземної преси
    Російська влада хоче закривати іноземним ЗМІ рота за правду про війну
    фото: Getty Images

    Російський парламент придумав, як відповісти на закриття російських пропагандистських ЗМІ у Європі

    Державна дума РФ ухвалила у ІІ читанні закон, який дозволяє закривати філії іноземних ЗМІ. Право на заборону діяльності зарубіжних видань у Росії отримає генеральний прокурор. Аргументом для таких дій Держдума назвала «ворожі рішення проти російських ЗМІ за кордоном».

    Також цей законопроєкт дозволить позбавляти іноземних журналістів акредитації, а видань – ліцензії на роботу в країні-агресорі.

    Російська влада також обмежує право на правдиве висвітлення подій російсько-української війни, запроваджуючи відповідальність для представників іноземних ЗМІ за «повідомлення, що дискредитують використання російської армії».

    Втім, заборона на діяльність іноземних ЗМІ буде діяти не після першого ж «порушення» – за нього видання будуть покарані призупиненням ліцензії на три місяці. Повторне позбавить іноземні ЗМІ ліцензії на 8 місяців, а остаточна заборона діяльності настане після третього «порушення».

    Для набранні законопроєктом чинності потрібні позитивне голосування Держдуми у третьому читанні та підпис Володимира Путіна.

    Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня, Держдума ухвалила закон, який обмежує у правах «іноземних агентів» та вводить поняття афілійованих з ними осіб.

    Тепер, наприклад, стати «іноземним агентом» можна за отримання допомоги від осіб, які перебувають під «іноземним впливом».

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    Теги: росія ЗМІ війна Державна Дума
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    Держдума узаконює терор проти іноземної преси