Меджліс планує видати українською мовою ряд книг кримськотатарських авторів

Автори проекту розраховують обійтися без державного фінансування

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що представницький орган кримських татар вирішив організувати переклад та видання двадцяти книг кримськотатарських авторів українською мовою. Про це він повідомив Крим.Реалії. «Ми почали складати список кримськотатарських авторів, яких потрібно перекласти на українську мову. Це



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Автори проекту розраховують обійтися без державного фінансування

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що представницький орган кримських татар вирішив організувати переклад та видання двадцяти книг кримськотатарських авторів українською мовою. Про це він повідомив Крим.Реалії.

«Ми почали складати список кримськотатарських авторів, яких потрібно перекласти на українську мову. Це вже десь 15 книг, які ми хочемо видати протягом двох років», – сказав Чубаров.

Серед уже відібраних авторів, Чубаров назвав письменника Дженгіза Дагджи (1919 – 2011), який писав турецькою мовою. У списку також є сучасні кримськотатарські автори.

За словами Чубарова, автори проекту, що розпочнеться 2018 року, розраховують обійтися без державного фінансування.

18 грудня в київському центрі «Кримський дім» відбулася повторна презентація першої книги українською мовою про національного й духовного лідера кримських татар 1917 року Номана Челебіджихана «Не заросте травою поле бою...», авторства кримськотатарського письменника-класика Юнуса Кандима.

До видання вміщено спеціальне дослідження життя і діяльності Челебіджихана, створене на підставі аналізу широкого кола джерел, а також низки статей. Автором перекладу книги є вчений, голова правління громадської організації «Українська ініціатива» Юрій Косенко.

21 грудня в київському центрі «Кримський дім» відбулася презентація книги «Кримський репортаж» хроніки окупації Криму 2014-2016», автором якої виступив засуджений на анексованому півострові український журналіст Микола Семена.

У книзі зібрані статті Миколи Семени, що розміщені на сайті Крим.Реалії з квітня 2014 по квітень 2016 року.

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Джерело: Радіо Свобода