28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 28 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
28 грудня у світі відзначають Міжнародний день кіно, а також День календаря. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих 20 000 мучеників, у Никодимії спалених.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 грудня 2025 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день кіно
Саме 28 грудня 1895 року в паризькому «Гран-кафе» брати Люм’єр провели перший комерційний сеанс «синематографа». Глядачам показали короткометражку «Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота», яка справила потужне враження – люди в паніці схоплювалися з місць, боячись, що потяг виїде з екрана.
День календаря
Щорічно 28 грудня світ відзначає День календаря, дата святкування обрана на честь видання першого цивільного календаря під редакцією Якова Браса у 1708 році.
Яків Брас був керівником друкарської справи в Московії, де раніше дотримувалися лише православних святок. В Україні григоріанський календар ввели 25 (12) лютого 1918 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святих 20 000 мучеників, у Никодимії спалених
Ця трагічна подія сталася на початку IV століття за часів правління імператора Максиміана. У свято Різдва Христового в соборній церкві Никодимії зібралося близько 20 тисяч християн. Імператор наказав їм принести жертву язичницьким ідолам, погрожуючи спалити храм.
Віряни відмовилися зрадити Христа. Тоді кати підпалили церкву, і всі присутні прийняли мученицьку смерть у вогні. Цей подвиг став потужним символом незламності віри, який церква вшановує вже багато століть.
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:
- Якщо на деревах з’явився іній – наступний рік буде врожайним на злаки.
- Синиці вранці голосно щебечуть – готуйтеся до потужних морозів.
- Якщо день видався похмурим – літо буде холодним і дощовим.
- Ворони гніздяться на снігу – незабаром прийде відлига.
- Безвітряна погода обіцяє спокійну зиму.
Історичні події
- 1065 – У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство – місце коронації англійських монархів.
- 1869 – Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.
- 1895 – У паризькому «Гран-кафе» брати Огюст і Луї Люм'єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу – пристрою, що поєднував функції камери та проєктора.
- 1908 – На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів – за різними даними загинуло 160-250 тисяч осіб.
- 1942 – У ході Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).
- 1943 – Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції «Улус» війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків.
- 1944 – Великий бій між сотнею УПА «Полтавці» та частинами НКВС біля села Кореличі Перемишлянського району Львівської області.
- 1973 – У Парижі надруковано «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина – літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918-1956 років.
- 1983 – Створено Шацький національний природний парк.
- 1987 – 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.
1991 – Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.
- 1999 – У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.
- 2014 – завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).
Іменини
День ангела святкують: Анна, Варвара, Георгій, Іван, Марк, Наталія, Павло, Степан.
