28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 28 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 грудня у світі відзначають Міжнародний день кіно, а також День календаря. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих 20 000 мучеників, у Никодимії спалених.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день кіно

28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Саме 28 грудня 1895 року в паризькому «Гран-кафе» брати Люм’єр провели перший комерційний сеанс «синематографа». Глядачам показали короткометражку «Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота», яка справила потужне враження – люди в паніці схоплювалися з місць, боячись, що потяг виїде з екрана.

День календаря

28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно 28 грудня світ відзначає День календаря, дата святкування обрана на честь видання першого цивільного календаря під редакцією Якова Браса у 1708 році.

Яків Брас був керівником друкарської справи в Московії, де раніше дотримувалися лише православних святок. В Україні григоріанський календар ввели 25 (12) лютого 1918 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих 20 000 мучеників, у Никодимії спалених

28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Ця трагічна подія сталася на початку IV століття за часів правління імператора Максиміана. У свято Різдва Христового в соборній церкві Никодимії зібралося близько 20 тисяч християн. Імператор наказав їм принести жертву язичницьким ідолам, погрожуючи спалити храм.

Віряни відмовилися зрадити Христа. Тоді кати підпалили церкву, і всі присутні прийняли мученицьку смерть у вогні. Цей подвиг став потужним символом незламності віри, який церква вшановує вже багато століть.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на деревах з’явився іній – наступний рік буде врожайним на злаки.
  • Синиці вранці голосно щебечуть – готуйтеся до потужних морозів.
  • Якщо день видався похмурим – літо буде холодним і дощовим.
  • Ворони гніздяться на снігу – незабаром прийде відлига.
  • Безвітряна погода обіцяє спокійну зиму.

Історичні події

  • 1065 – У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство – місце коронації англійських монархів.
  • 1869 – Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.
  • 1895 – У паризькому «Гран-кафе» брати Огюст і Луї Люм'єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу – пристрою, що поєднував функції камери та проєктора.
  • 1908 – На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів – за різними даними загинуло 160-250 тисяч осіб.
  • 1942 – У ході Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).
  • 1943 – Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції «Улус» війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків.
  • 1944 – Великий бій між сотнею УПА «Полтавці» та частинами НКВС біля села Кореличі Перемишлянського району Львівської області.
  • 1973 – У Парижі надруковано «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина – літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918-1956 років.
  • 1983 – Створено Шацький національний природний парк.
  • 1987 – 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.
    1991 – Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.
  • 1999 – У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.
  • 2014 – завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

Іменини

День ангела святкують: Анна, Варвара, Георгій, Іван, Марк, Наталія, Павло, Степан.

