Яке релігійне свято відзначається 28 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 28 грудня в церковному календарі – День пам’яті святих 20 000 мучеників, у Никодимії спалених

28 грудня православна церква вшановує пам’ять двадцяти тисяч християн, які прийняли мученицьку смерть у Никодимії на початку IV століття. Це свято присвячене неймовірній відданості вірі, коли ціла громада обрала смерть у полум’ї, але не відреклася від Христа, явивши потужну духовну єдність.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих 20 000 мучеників, у Никодимії спалених

Подія, яку згадує церква 28 грудня, сталася у 302 році в часи жорстоких гонінь імператора Максиміана. У свято Різдва Христового в соборній церкві Никодимії зібралося близько 20 тисяч вірян. Дізнавшись про це, імператор наказав оточити храм і поставити перед входом жертовник язичницьким ідолам.

Християнам поставили ультиматум: або вони вийдуть і принесуть жертву богам, або храм буде спалено разом із ними. Єпископ Анфим звернувся до громади з потужною проповіддю, і всі присутні одностайно обрали мученицький вінець. Храм був підпалений, і протягом п’яти днів над його руїнами бачили дивне сяйво. Цей подвиг став одним із найбільш масштабних свідчень віри в історії християнства.

Молитви дня

Святі мученики Никодимійські, ви, що в полум’ї вогняному душі свої Господу віддали і віру істинну зберегли! Молимо вас: заступіться перед Престолом Всевишнього за нас і нашу землю. Просіть у Бога дарувати нам таку ж потужну стійкість у випробуваннях, єдність у помислах та мир у наших оселях. Нехай ваша самопожертва надихає нас на добрі справи та зміцнює в любові до ближнього. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день Стефановим або Днем 20 тисяч мучеників, і уважно спостерігали за природою: