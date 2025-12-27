Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Суд зобов'язав компанію Гринкевичів виплатити Міноборони 12 млн грн

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Суд зобов'язав компанію Гринкевичів виплатити Міноборони 12 млн грн
«Трейд лайнс рітейл» зірвала строки постачання курток, сорочок, штанів, літніх костюмів та кальсонів
фото: tverezo.info

«Трейд лайнс рітейл» зірвала строки постачання речового майна на загальну суму понад 500 млн грн.

Пов’язана з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем компанія «Трейд Лайнс Рітейл» повинна виплатити на користь Міністерства оборони майже 12 млн грн штрафних санкцій за прострочення виконання договорів у 2023 році. Окрім того, визнано недійсними низку додаткових договорів, укладених міністерством з цією компанією. Як інформує «Главком», про це пише NGL.media за посиланням на рішення Господарського суду Вінницької області.

У рішенні йдеться про шість договорів, укладених на початку 2023 року між Міноборони і «Трейд Лайнс Рітейл». У системі Prozorro ці договори відсутні, але за їхніми номерами зрозуміло, що йдеться саме про ті угоди, які описувала у своєму звіті Рахункова палата. Тоді стало відомо, що «Трейд лайнс рітейл» зірвала строки постачання речового майна (курток, сорочок, штанів, літніх костюмів та кальсонів) на загальну суму понад 500 млн грн.

Договори з «Трейд Лайнс Рітейл» діяли до кінця 2023 року, і ними було передбачено сплату пені за порушення строків виконання зобов`язання – 0,1% вартості товару за кожен день прострочення, а за затримку понад 30 календарних днів – ще 7% вартості невчасно постаченого товару. До основних угод також уклали додаткові, якими продовжували строки поставки протягом року. Підставами для цього стали висновки Вінницької торгово-промислової палати про наслідки землетрусів у Туреччині та аварії на виробничих лініях двох турецьких постачальників.

За доводами прокурора, в укладених договорах не було передбачено можливості зміни строків постачання товарів, а тому прокуратура й звернулась до суду, щоб визнати недійсними додаткові угоди. Крім того, землетруси сталися 6 лютого 2023 року, тобто до укладення основних договорів 23 лютого. Відтак «Трейд Лайнс Рітейл» мала б усвідомлювати можливі ризики.

Суд погодився з цими аргументами, проте вирішив зменшити штрафні санкції удвічі, з 24 млн грн до 12 млн грн, для забезпечення «балансу інтересів сторін, з огляду на вимоги розумності та справедливості». Крім того, компанія таки поставила замовлений товар.

На це рішення Господарського суду Вінницької області ще може бути подана апеляція.

«Трейд Лайнс Рітейл» зареєстрована у 2022 році дружиною Ігоря Гринкевича Світланою і їхньою донькою Ольгою Швед. Нині компанія належить Володимиру Тимківу. Останній разом з Ігорем Гринкевичем два роки тому стали підозрюваними за оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Ігоря Гринкевича затримали два роки тому після спроби дати 500 тис. доларів хабара працівнику ДБР, він перебуває під вартою.

Що відомо про справу Гринкевичів 

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було затримано наприкінці грудня 2023 року працівниками ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень. Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами. 

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним». 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. 

Також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні.

Згодом до суду була передана справа львівського бізнесмена, його сина і директорів підприємств щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України на понад ₴1 мільярд. Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершене досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міністерству оборони понад 1 млрд грн шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ. 

До слова, один із директорів департаменту міністерства оборони України отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Посадовець «списав» майже 94 млн грн пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів Міністерству оборони за низкою контрактів. ДБР не називає імен, однак з деталей справи зрозуміло, що це йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Згодом працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд грн. Обвинувальний акт направлено до суду.

Читайте також:

Теги: прокуратура санкції Міноборони арешт скандал розслідування ProZorro майно розшук Гринкевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приватна компанія, яка відповідала за постачання їжі для учнів шкіл Миколаєва, не дотримувалася санітарних норм
У Миколаєві приватна компанія готувала для шкіл їжу з кишковою паличкою – Генпрокуратура
23 грудня, 18:07
Прем’єр Бельгії Барт де Вевер по центру
Прем'єр Бельгії Вевер побоюється, що Путін звернеться до суду: на вас падає астероїд, а ви переймаєтеся рахунками за комуналку
23 грудня, 12:26
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
21 грудня, 04:48
Рада ЄС розширила санкційні обмеження проти Росії
ЄС розширив санкційний список щодо Росії
15 грудня, 18:42
Слова першої леді Франції про активісток швидко поширилися мережею та стали приводом для критики
Бріжит Макрон обізвала феміністичних активісток та потрапила у гучний скандал – подробиці
9 грудня, 16:36
Наратив «Росія перемагає» базується на передбачуваних успіхах на фронті
Путін не прийняв мирну угоду Трампа і може поплатитися за це – The Guardian
7 грудня, 22:07
Космонавт Артем’єв втратить політ на МКС через порушення правил SpaceX
Російського космонавта зняли з польоту на МКС через інцидент із секретами SpaceX
2 грудня, 21:38
Витрати на армію і війну у РФ складуть $155-160 млрд у наступному році
Санкції зміцнюють бюджет? Парадокс російської економіки
28 листопада, 19:13
Місце вибуху на залізниці на лінії Варшава-Люблін, Польща, 16 листопада 2025 року
Польща оголосила в розшук двох українців за диверсію на залізниці: один з підозрюваних мав 46 паспортів РФ
28 листопада, 14:58

Суспільство

Суд зобов'язав компанію Гринкевичів виплатити Міноборони 12 млн грн
Суд зобов'язав компанію Гринкевичів виплатити Міноборони 12 млн грн
В Україні впав попит на живі ялинки
В Україні впав попит на живі ялинки
Поліг у бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Дмитра Машлая
Поліг у бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Дмитра Машлая
Позов про поділ майна на 100 сторінках. Що задумала дружина ексвіцепрем’єра Чернишова?
Позов про поділ майна на 100 сторінках. Що задумала дружина ексвіцепрем’єра Чернишова?
Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року
НБУ визначив графік роботи банківської системи на Новий рік
НБУ визначив графік роботи банківської системи на Новий рік

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua