Суд зобов'язав компанію Гринкевичів виплатити Міноборони 12 млн грн

«Трейд лайнс рітейл» зірвала строки постачання речового майна на загальну суму понад 500 млн грн.

Пов’язана з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем компанія «Трейд Лайнс Рітейл» повинна виплатити на користь Міністерства оборони майже 12 млн грн штрафних санкцій за прострочення виконання договорів у 2023 році. Окрім того, визнано недійсними низку додаткових договорів, укладених міністерством з цією компанією. Як інформує «Главком», про це пише NGL.media за посиланням на рішення Господарського суду Вінницької області.

У рішенні йдеться про шість договорів, укладених на початку 2023 року між Міноборони і «Трейд Лайнс Рітейл». У системі Prozorro ці договори відсутні, але за їхніми номерами зрозуміло, що йдеться саме про ті угоди, які описувала у своєму звіті Рахункова палата. Тоді стало відомо, що «Трейд лайнс рітейл» зірвала строки постачання речового майна (курток, сорочок, штанів, літніх костюмів та кальсонів) на загальну суму понад 500 млн грн.

Договори з «Трейд Лайнс Рітейл» діяли до кінця 2023 року, і ними було передбачено сплату пені за порушення строків виконання зобов`язання – 0,1% вартості товару за кожен день прострочення, а за затримку понад 30 календарних днів – ще 7% вартості невчасно постаченого товару. До основних угод також уклали додаткові, якими продовжували строки поставки протягом року. Підставами для цього стали висновки Вінницької торгово-промислової палати про наслідки землетрусів у Туреччині та аварії на виробничих лініях двох турецьких постачальників.

За доводами прокурора, в укладених договорах не було передбачено можливості зміни строків постачання товарів, а тому прокуратура й звернулась до суду, щоб визнати недійсними додаткові угоди. Крім того, землетруси сталися 6 лютого 2023 року, тобто до укладення основних договорів 23 лютого. Відтак «Трейд Лайнс Рітейл» мала б усвідомлювати можливі ризики.

Суд погодився з цими аргументами, проте вирішив зменшити штрафні санкції удвічі, з 24 млн грн до 12 млн грн, для забезпечення «балансу інтересів сторін, з огляду на вимоги розумності та справедливості». Крім того, компанія таки поставила замовлений товар.

На це рішення Господарського суду Вінницької області ще може бути подана апеляція.

«Трейд Лайнс Рітейл» зареєстрована у 2022 році дружиною Ігоря Гринкевича Світланою і їхньою донькою Ольгою Швед. Нині компанія належить Володимиру Тимківу. Останній разом з Ігорем Гринкевичем два роки тому стали підозрюваними за оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Ігоря Гринкевича затримали два роки тому після спроби дати 500 тис. доларів хабара працівнику ДБР, він перебуває під вартою.

Що відомо про справу Гринкевичів

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було затримано наприкінці грудня 2023 року працівниками ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень. Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним». 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні.

Згодом до суду була передана справа львівського бізнесмена, його сина і директорів підприємств щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України на понад ₴1 мільярд. Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершене досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міністерству оборони понад 1 млрд грн шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ.

До слова, один із директорів департаменту міністерства оборони України отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Посадовець «списав» майже 94 млн грн пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів Міністерству оборони за низкою контрактів. ДБР не називає імен, однак з деталей справи зрозуміло, що це йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Згодом працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд грн. Обвинувальний акт направлено до суду.