Поліг у бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Дмитра Машлая

Із 25 листопада Дмитро Машлай вже не виходив на зв’язок

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Машлая.

Сержант Дмитро Машлай загинув 12 грудня 2025 року у бою з російськими окупантами на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Дмитро Машлай народився 3 жовтня 1986 року у Рівному. Навчався у 19-й школі, згодом закінчив Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій.

Після навчання працював у різних містах України та за кордоном, здебільшого на будівництві. За день до початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся на Батьківщину. У вересні 2025 року Дмитра мобілізували до лав Збройних сил України.

«Він був дуже хорошою та чуйною людиною. Три роки тому встиг одружитися, щоправда, дітей у нього не було. Завжди тепло ставився до родини, допомагав. Коли відправився служити – мало розповідав про своє перебування, звикав до військових буднів. З 25 листопада Дмитро вже не виходив на зв’язок», – розповіла сестра захисника.

Cержанту Дмитру Машлаю назавжди 39 фото: Рівненська міська рада/Facebook

Поховали Дмитра Машлая 24 грудня на на кладовищі у селі Рясники Рівненського району.

Траурний портрет захисника Дмитра Машлая фото: Рівненська міська рада

Прощання із захисником Дмитром Машлаєм фото: Рівненська міська рада/Facebook

У Дмитра залишилися дружина, батько, сестра та племінники.

