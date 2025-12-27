Головна Країна Суспільство
Поліг у бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Дмитра Машлая

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У вересні 2025 року Дмитра Машлая мобілізували до лав Збройних сил України
колаж: glavcom.ua

Із 25 листопада Дмитро Машлай вже не виходив на зв’язок

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Машлая.

Сержант Дмитро Машлай загинув 12 грудня 2025 року у бою з російськими окупантами на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.  

Дмитро Машлай народився 3 жовтня 1986 року у Рівному. Навчався у 19-й школі, згодом закінчив Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій.

Після навчання працював у різних містах України та за кордоном, здебільшого на будівництві. За день до початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся на Батьківщину. У вересні 2025 року Дмитра мобілізували до лав Збройних сил України.

«Він був дуже хорошою та чуйною людиною. Три роки тому встиг одружитися, щоправда, дітей у нього не було. Завжди тепло ставився до родини, допомагав. Коли відправився служити – мало розповідав про своє перебування, звикав до військових буднів. З 25 листопада Дмитро вже не виходив на зв’язок», – розповіла сестра захисника.

фото: Рівненська міська рада/Facebook

39-річний сержант Дмитро Машлай загинув 12 грудня 2025 року у бою з російськими окупантами на Донеччині.

Поховали Дмитра Машлая 24 грудня на на кладовищі у селі Рясники Рівненського району.

фото: Рівненська міська рада
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У Дмитра залишилися дружина, батько, сестра та племінники.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

