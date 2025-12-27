Поліг у бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Дмитра Машлая
Із 25 листопада Дмитро Машлай вже не виходив на зв’язок
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Машлая.
Сержант Дмитро Машлай загинув 12 грудня 2025 року у бою з російськими окупантами на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.
Дмитро Машлай народився 3 жовтня 1986 року у Рівному. Навчався у 19-й школі, згодом закінчив Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій.
Після навчання працював у різних містах України та за кордоном, здебільшого на будівництві. За день до початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся на Батьківщину. У вересні 2025 року Дмитра мобілізували до лав Збройних сил України.
«Він був дуже хорошою та чуйною людиною. Три роки тому встиг одружитися, щоправда, дітей у нього не було. Завжди тепло ставився до родини, допомагав. Коли відправився служити – мало розповідав про своє перебування, звикав до військових буднів. З 25 листопада Дмитро вже не виходив на зв’язок», – розповіла сестра захисника.
Поховали Дмитра Машлая 24 грудня на на кладовищі у селі Рясники Рівненського району.
У Дмитра залишилися дружина, батько, сестра та племінники.
