В Україні впав попит на живі ялинки

Ринок продажу ялинок скоротився на 11%

Цьогоріч український ринок новорічних дерев демонструє стійку тенденцію до зменшення – скорочується як кількість заготовлених дерев, так і попит з боку покупців. На тлі війни та зміни екологічних уподобань українці купують живі ялинки дедалі рідше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

У цьому сезоні лісгоспи запланували до реалізації 991 тис. новорічних дерев, що на 8% менше, ніж торік. Проте реальний попит скорочується ще відчутніше: станом на середину грудня 2025 року було продано лише 39,9 тис. ялинок. Це на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Для порівняння, динаміка падіння ринку за останні роки виглядає так:

У сезоні 2024–2025 реалізація впала на 38% порівняно з попереднім роком.

Порівняно з сезоном 2022–2023 продажі скоротилися майже на чверть.

інфографіка: Опендатабот

Традиційно найбільші обсяги хвойних заготовляють у двох областях:

Вінниччина – 187 тис. дерев (19% ринку).

Житомирщина – 142 тис. дерев (14% ринку).

інфографіка: Опендатабот

Житомирська область також залишається осередком вирощування хвойних — тут під ці потреби відведено 640 га земель. Загалом по Україні площа плантацій становить 2753,5 га, що на 35% менше, ніж у довоєнному 2021 році. Особливо велике скорочення відбулося на Івано-Франківщині: з 9,6 га до лише 1,7 га.

Разом із легальним ринком зменшується і кількість самих дерев у розсадниках: з 12,4 млн у 2021 році до 7,8 млн нині.

Позитивним моментом є різке зменшення незаконних вирубок. Станом на початок грудня 2025 року зафіксовано лише 34 випадки браконьєрства (третина з яких – на Харківщині). Для порівняння, минулого сезону було виявлено 328 таких порушень.

Нагадаємо, із 2 до 31 січня в Києві працюватимуть пункти прийому новорічних хвойних дерев. Мешканці столиці зможуть здати використані дерева на екологічну утилізацію у 72 спеціально визначених місцях у кожному районі столиці.