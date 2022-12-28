Мер Харкова повідомив, скільки мешканців залишається у місті

Харків також приймає жителів деокупованих районів області

На зиму харків’яни повертаються додому. На даний час у місті перебуває близько 1,1 млн осіб. Таку інформацію в ефірі «Радіо Свобода» повідомив Мер Харкова Ігор Терехов.

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На запитання журналіста, чи виїздять люди з міста, міський голова відповів заперечно.

«Ні-ні, зовсім навпаки: у нас у місто приїжджають люди, харків'яни», – наголосив Терехов.

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За його оцінками, у Харкові нині «перебуває десь мільйон сто тисяч жителів».

«Є люди, які приїхали до нас з деокупованих територій – маю на увазі Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ… Ми розселяємо у гуртожитках, у нас є така можливість, і вони зараз у місті», – уточнив мер міста.

Як відомо, місто потерпає від регулярних обстрілів російських окупантів. 28 грудня Харків був вчергове обстріляний російським терористичними військами.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.