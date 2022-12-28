Окупанти вдарили ракетами по Харкову

Над містом підіймається чорний дим

Російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Харків, ракетний удар. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події», – йдеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляються, що над містом підіймається чорний дим.

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Нагадаємо, що у кількох областях України оголошена повітряна тривога.

До слова, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.