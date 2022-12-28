Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили ракетами по Харкову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Харкову
У багатьох областях України оголошена повітряна тривога
фото з відкритих джерел

Над містом підіймається чорний дим

Російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Харків, ракетний удар. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події», – йдеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляються, що над містом підіймається чорний дим.

Окупанти вдарили ракетами по Харкову фото 1

Нагадаємо, що у кількох областях України оголошена повітряна тривога.

До слова, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.

Теги: війна росія окупанти Україна Харків

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові у Чорному морі
ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові у Чорному морі
Вчора, 12:39
ЗСУ зірвали плани ворога
Арестович пояснив, чому Росія відклала ракетний удар по Україні (відео)
26 грудня, 23:55
Українські військові швидко опановують системи ППО
Подоляк розповів, коли Україна зможе закрити небо від російських ракет
26 грудня, 23:27

Події в Україні

Конституційний суд пояснив вимогу перейменування УПЦ МП
Конституційний суд пояснив вимогу перейменування УПЦ МП
Обстріл Херсона та атака на Сумщину: яка ситуація в регіонах
Обстріл Херсона та атака на Сумщину: яка ситуація в регіонах
Окупанти вдарили ракетами по Харкову
Окупанти вдарили ракетами по Харкову
В Україні скасовано повітряну тривогу
В Україні скасовано повітряну тривогу
Московський патріархат відмовився змінювати назву, попри рішення Конституційного суду
Московський патріархат відмовився змінювати назву, попри рішення Конституційного суду
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
42K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)
19K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
13K
Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки
12K
Уряд ліквідував Фонд соціального страхування: що чекає на українців
7668
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб

Новини

ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Сьогодні, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
Вчора, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Вчора, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Вчора, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Вчора, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Вчора, 16:52

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту