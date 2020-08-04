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    Суспільство

    Мер обласного центру, який потрапив у «червону» карантинну зону, назвав реальні цифри захворюваності

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    Сергій Надал стверджує, заповненість у медзакладах, де лікуються хворі коронавірусом, становить&nbsp;46%, це при тому, що норма для &laquo;червоної лінії&raquo; - 75% - Мер обласного центру, який потрапив у «червону» карантинну зону, назвав реальні цифри захворюваності
    Сергій Надал стверджує, заповненість у медзакладах, де лікуються хворі коронавірусом, становить 46%, це при тому, що норма для «червоної лінії» - 75%

    Поріг захворюваності у Тернополі вдвічі нижчий за встановлений Кабміном, - переконує міський голова

    У Тернополі, що з 31 липня перебуває у «червоній» карантинній зоні, поріг захворюваності значно нижчий за встановлений урядом. Про це виданню «Главком» розповів міський очільник Сергій Надал.

    «З 590 людей, які захворіли на коронавірус, у лікарнях міста перебуває тільки 43 особи. Заповнюваність місць нині становить 46%, це при тому, що норма для «червоної лінії» - 75%. Померло тільки дві людини, коли в інших обласних центрах кількість померлих вимірюється десятками. Мені щойно принесли інформацію про стан справ станом на 2 серпня, згідно з нею, Тернопіль перебуває у «зеленій зоні», - зазначив Надал.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів спільно із Штабом реагування протидії коронавірусу в Україні прийняв низку обмежувальних заходів в рамках адаптивного карантину, розділивши країну на чотири карантинні зони.

    3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Проте у Тернополі та Луцьку відмовилися посилювати карантин.

    Як повідомлялося, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      74219
    • Одужали
      40613
    • Хворіють
      31842
    • Померли
      1764

    До відома, у МОЗ повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

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    мер Тернопіль Сергій Надал коронавірус
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