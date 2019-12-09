Меркель планує зустрітися віч-на-віч з кожним з трьох президентів до саміту «нормандської четвірки»



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Робоче засідання «нормандської четвірки» розпочнеться о 16.20, а на 18.45 планується зустріч з пресою

Канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту «нормандської четвірки».

Про це повідомила на брифінгу в Берліні в понеділок представниця федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє Укрінформ.

«Канцлер о 15.05 (час паризький) проведе двосторонню зустріч з президентом Путіним, о 15.30 – з Зеленським і о 15.55 – президентом Макроном», - поінформувала Деммер.

Вона уточнила, що робоче засідання розпочнеться о 16.20, а на 18.45 планується зустріч з пресою.

Офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар у свою чергу зазначила, що частиною переговорів у Парижі стане «формула Штайнмаєра». В ній, підкреслила дипломат, йдеться про послідовність уведення особливого статусу та проведенням виборів на Донбасі та їх оцінка. «Йдеться саме про послідовність, кроки, так би мовити, про те, щоб звести до купи весь цей складний комплекс питань», - сказала Адебар, додавши, що зарано прогнозувати, як просуватимуться перемовини у цій частині.

Як повідомлялося, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.