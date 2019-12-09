Чому від нормандських переговорів не варто очікувати нічого хорошого

Росія поважає лише силу

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Что будет сегодня вечером в Париже? К сожалению, ничего хорошего. Сделал беглый контент-анализ заявлений России и Украины по Донбассу за последние 3 месяца.

Со стороны России - ни одного сигнала о готовности к компромиссам или о смягчении позиции. Наоборот – жесткие требования выполнения Минска на условиях Москвы, заявления о «модели Приднестровья», «де-факто автономии» и т.д. Причем, всё это на фоне российской паспортизации Донбасса, компаний запугивания людей фантастическим планом СНБОУ о депортации на Западную Украину, а сейчас еще и «комиссиями правды»…

Со стороны Украины наоборот: Зеленский, и особенно Ермак, демонстрировали чудеса политической гибкости. Опустим пресловутую «формулу Штанмайера», - мы, оказывается, уже согласны и на совместные с боевиками «муниципальные стражи» и, даже, на «дополнительные полномочия» для ОРДЛО в рамках Конституционной реформы…

История показывает, что Россия уважает только силу. Всех либеральных, демократичных правителей империя свергала. Любое проявление, готовности к компромиссам Москва воспринимает исключительно как слабость.

Та, активизация интеграционных процессов, которая наблюдается на Донбассе в последние полгода, говорит о том, что Путин действительно устал от Донбасса и хочет, как можно скорее, реализовать свою политику на Донбассе. А тут такая оказия! Противник показывает себя то ли слабым, то ли неадекватным! Значит нужно лишь воспользоваться моментом, сильнее обычного придавить, напугать, и получить желаемый эффект…

Боюсь, что именно такой будет сегодня вечером тактика российской стороны по отношению к Зеленскому. И боюсь, что он сам ее спровоцировал своей политической гибкостью, граничащей с гибкостью сексуальной. Наше руководство попыталось удовлетворить и Запад и Путина и даже украинский «запыт на прекращение войны». Но всем хорош не будешь. И там, где один видит проявление человечности, другой - только слабость…

Мой совет команде президента: не старайтесь быть хорошими для всех! Иначе свои возненавидят за то, что вы хотите быть хорошими для врага, а враги все равно будут ненавидеть, потому что вы для них враг, да еще и «слабый». С такими не считаются.

Будьте хорошими хотя бы для своих, - в крайнем случае, вам будет на кого опереться.

И еще одно. Как-то, года два назад, я вывел формулу: «Минские соглашения выгодны Украине пока они не выполняются. И они же выгодны России – если они выполняются». Потому что если они не выполняются, то это – санкции против РФ, а если выполняются, то это фрагментация Украины, и усиление влияния на нее Кремля.

И вот сейчас, помощник президента говорит о том, что Украина будет выполнять Минские соглашения… На всякий случай уточню – это помощник украинского президента…

При этом, команда этих политических «фигаро», которые хотят служить двум господам одновременно (видимо, искренне считая, что это и есть дипломатия), ссылается на решения, подписанные прежней властью.

В связи с этим, напомню, что между выражением «я тебя убью» и совершенным действием в форме убийства, есть существенная разница. Как минимум в смысле ответственности. Так вот, если Порошенко, под угрозой, заявил о намерении убить украинский суверенитет, но не сделал этого, то вы, похоже, намерены это сделать. Не думайте, что ответственность за действие сможете переложить на тех, кто высказал лишь словесную угрозу…

И последний совет: когда аргументы не работают, – руководствуйтесь принципами. Так вы можете ничего не получить, но и себя не потеряете.

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