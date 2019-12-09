Нормандські переговори. В уряді закликали українців не вірити російським ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз багато людей не вірять в повернення Донбасу з Кримом. Але і їх повернемо, - Кулеба

Віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції написав, що вірить в успіх української делегації на саміті

Віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що майбутній саміт «нормандської четвірки» є дипломатичним наступом України.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Кулеба зазначив, що вірить в успіх української делегації на саміті завдяки українському режисерові Олегу Сенцової.

Зустріч у Норманді - це дипломатичний наступ України. Буде важко, але вже маю одну пораду — про що б зрештою не домовилися у Парижі, не дізнавайтеся про це з російських новин. pic.twitter.com/WTq35x2Cch — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 9 декабря 2019 г.

За словами віцепрем’єра, те, що Сенцов повернеться з російської в'язниці в Україну мало хто вірив, проте це все ж таки відбулося. «Зараз багато людей не вірять в повернення Донбасу з Кримом. Але і їх повернемо», - заявив він.

Український чиновник зазначив, що переговори будуть важкими і застеріг своїх передплатників від читання новин про результати саміту в російських ЗМІ.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудуться зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

До відома, нормандські переговори будуть тривати близько трьох годин.

Міністр закордоннних справ Вадим Пристайко окреслив позицію України на «нормандському саміті».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше записав відеозвернення, в якому запропонував Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Читайте також: