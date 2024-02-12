Міністр Кулеба показав рани після нападу чужого собаки (фото)

За словами Кулеби, під час прогулянки зі своїми вихованцями на них напав великий пес

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на нього напав великий пес під час прогулянки. Про це міністр написав та опублікував фото в Instagram stories, а також показав фото своєї закривавленої ноги зі слідами собачих укусів.

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За словами Кулеби, під час прогулянки зі своїми вихованцями на них напав чужий собака.

«Собак треба любити, але й тримати на повідках. Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене», – написав міністр.

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За словами Кулеби, він звернувся до медиків за допомогою, які «підрихтували» його ногу. Міністр зазначив, що на зміні була інтернка з Індії, яка після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ залишилася вчитися і працювати в Україні. «Символічно, що саме на мою травму якраз чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення», – написав міністр.

До відома головний дипломат країни знатний любитель собак. Нагадаємо, у 2022 році міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв у свою родину цуценя, яке врятували з блокадного Маріуполя. «Знайомтесь, це Марік. Я не міг не дати йому шанс на щасливе собаче життя», − написав Кулеба.

Хвостаті улюбленці міністра

Він додав, що війна − це страждання не лише людей, а й тварин. А людяність − це дбати і про перших, і про других. Кулеба навіть показав нового члена родини на відео. Зауважимо, що у очільника МЗС вдома вже живуть собаки Густав і Бенджі.