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«Те саме, що дати слово Гітлеру». Кулеба розкритикував інтерв'ю Путіна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Те саме, що дати слово Гітлеру». Кулеба розкритикував інтерв'ю Путіна
Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Кулеба закликав не допомагати поширювати кровожерну брехню Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає світ не поширювати божевільну пропаганду геноциду президента РФ Володимира Путіна, у той час як його армія продовжує вбивати українців. Про це він написав у соцмережі Х.

«Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він завдає удару по Харкову, вбивши семеро людей. Росіяни спалили живцем паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу родину з п’яти осіб: молодих батьків, їхніх дітей чотирьох і семи років, і новонародженого», – написав Кулеба після удару по Харкову. 

Міністр додав, що інтерв’ю з Путіним у 2024 році – це все одно, що дати слово Гітлеру в 1944 році.

«Його (Путіна – ред.) потрібно перемогти, а не допомагати поширювати його кровожерну брехню», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.

Нагадаємо, в ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. Згодом стало відомо, що ворог поцілив у нафтобазу в Харкові.

У Харкові 11 лютого оголошено днем жалоби за загиблими, внаслідок ворожого удару.

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Теги: Міноборони армія президент Дмитро Кулеба ворог росіяни

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