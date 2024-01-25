Одеса долає наслідки атаки дронів, влучання у навчальні заклади Херсонщини: ситуація в регіонах

На Харківщині пошкоджено та зруйновано чотири житлових будинки

З артилерії та мінометів ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Сумщина

Вночі росіяни здійснили три мінометні обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 9 вибухів. Обстрілів зазнали Свеська (шість обстрілів) та Зноб-Новгородська (3 обстріли) громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 56 вибухів з мінометів, артилерії, гранатометів та FPV-дрону. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Свеська громади. Без втрат та руйнувань.

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Запорізька область

Окупанти гатили по 23 мирних містах та селах Запорізького краю; зафіксовано 124 удари, 79 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Левадного, Гуляйпільського, Полтавки, Білогір'я, Чарівного, Степногірська, Лобкового, Кам'янського, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

Ворог атакував 38 безпілотниками Таврійське, Гуляйполе, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Гуляйпільське, Левадне, Затишшя й П'ятихатки, гатив з авіації по Оріхову, Малій Токмачці та Новоданилівці, а також здійснив 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, Новоандріївки й Нового. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без пострадавших.

Дніпропетровщина

Вчора вдень оборонці з ПвК «Схід» знищили дві ракети. Їх збили над Дніпровським районом. Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі. Поранений 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Є пошкодження будівлі й техніки.

Гучно вдень було також у Нікопольському районі: росіяни били з артилерії. Мирівську та Марганецьку громади атакували дронами-камікадзе. Пошкодження є на двох сільгосппідприємствах. Понівечені 5 приватних будинків, гараж та авто. Зачепило газогін та лінію електропередач. Ніч була неспокійною для двох районів області.

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На Криворіжжя ворог спрямував БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали. Мирівська громада, що на Нікопольщині, потрапила під артобстріл. Як і райцентр. Минулося без загиблих і постраждалих.

Харківщина

З артилерії та мінометів ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Стогнії, Уди Богодухівського району; Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Чугуївського району; Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів противника зазнали Земляний Яр, Зибине Чугуївського району; Красне Перше, Табаївка, Піщане Куп'янського району.

Вчора ввечері ворог обстріляв с. Велика Рогань Харківського району. Травмовано чотири людини: жінки 60, 39 та 26 років – стан легкий, допомогу надали на місці; 17-річний підліток зазнав множинних поранень мʼяких тканин голови та обличчя, передньої черевної стінки, верхніх та нижніх кінцівок. Госпіталізований, стан середньої тяжкості. Пошкоджено та зруйновано чотири житлових будинки, легкові автомобілі.

Також ввечері окупанти завдали удару КАБом по с. Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено фермерське господарство. Інформація про постраждалих не надходила. Внаслідок удару по с. Роздольне Чугуївського району пошкоджено два складських приміщення. Без постраждалих.

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Луганщина

Загарбники продовжують тиснути поряд з Макіївкою та залишаються активними у Серебрянському лісі. На цих ділянках фронту наші захисники відбили п’ять штурмів. По Білогорівці та Серебрянському лісництву росіяни вдарили з авіації. За добу противник здійснив 158 обстрілів (608 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Гірник, Курахове, смт Гостре, с.Дачне, с.Олексіївка, с. Стара Миколаївка, смт Олексієво-Дружківка. Пошкоджено 64 житлові будинки, 3 ЛЕП, волонтерський автомобіль, 3 цивільних автомобіля, господарча споруда, школа-інтернат, сонячна станція. На Донеччині за добу: двоэ загиблих та 11 поранених.

Миколаївщина

Вночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed-136/131. Учора вранці два ворожих FPV-дрони при спробі атакувати з тимчасово окупованої території, були знешкоджені. Також ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по двох населених пунктах Куцурубської громади. Під час вечірнього обстрілу с. Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого без електропостачання залишилося три населені пункти громади. Також пошкоджень зазнали житлові будинки. Минулося без постраждалих.

Одещина

Сили ППО на території області знищили 10 «шахедів». Один з дронів, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована.

Ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком.

Постраждало чотири людини, їм надано домомогу на місці, лікуються амбулаторно. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі, без детонації. Постраждалих немає. Також росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа.

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Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею зкинуло на землю, отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 99 обстрілів (392 снаряди), з них по м. Херсон противник здійснив сім обстрілів (21 снаряд). Рашисти поцілили у райони 31 населеного пункту області; два навчальні заклади; об'єкт критичної інфраструктури та склад у Бериславському районі.

Стало відомо про ще одного загиблого через російські авіаудари 23 січня. У Бериславі, травми несумісні з життям, отримав 47-річний місцевий житель. Ввечері на будинок, в якому він знаходився, окупанти скинули керовану авіабомбу.

До лікарні звернувся чоловік, який 23 січня потрапив під ворожий обстріл у Херсоні. У 55-річного херсонця діагностували вибухову травму та поранення руки. Медики надають потерпілому необхідну допомогу.

Вчора зранку російська авіація вдарила по Новобериславу. Постраждало подружжя. У 58-річної жінки – вибухова травма, уламкові поранення руки та обличчя. У її чоловіка, 59 років, теж діагностували вибухову травму і контузію. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Їм надається допомога.

Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждав чоловік. Під удар ворога потрапив 22-річний херсонець, який знаходився на вулиці. У нього – вибухова травма та уламкове поранення ноги. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також росіяни обстріляли одну з міських лікарень Херсона. Поранення отримали троє медичних працівників, один з них – у тяжкому стані. Також під удар потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.

Через російський обстріл села Садове постраждав місцевий житель. 50-річний чоловік дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

У результаті ворожого обстрілу с. Іванівка травми середньої важкості отримав 44-річний чоловік. За добу по області: одна людина загинула, 10 – дістали поранення.

Триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження особового складу противника.