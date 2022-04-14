Кулеба «всиновив» врятоване із блокадного Маріуполя цуценя (відео)
Маленького песика назвали Марік на честь міста, в якому він народився
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв у свою родину цуценя, яке врятували з блокадного Маріуполя. Головний дипломат країни навіть показав свого нового підопічного на відео в Instagram.
У врятованого цуценяти виявилася трагічна історія. Господарі його мами-собаки зникли безвісти. Собака з цуценятами залишилися самі у заблокованому російськими військовими місті.
Зрештою собачу родину вдалося евакуювати з міста. Одне цуценя погодився взяти до себе додому міністр закордонних справ України.
«Знайомтесь, це Марік. Я не міг не дати йому шанс на щасливе собаче життя», − написав Кулеба.
Він додав, що війна − це страждання не лише людей, а й тварин. А людяність − це дбати і про перших, і про других.
Кулеба навіть показав нового члена родини на відео.
Зауважимо, що у очільника МЗС вдома вже живуть собаки Густав і Бенджі.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали історії неймовірного порятунку тварин на війні.
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