Кулеба «всиновив» врятоване із блокадного Маріуполя цуценя (відео)

Маленького песика назвали Марік на честь міста, в якому він народився

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв у свою родину цуценя, яке врятували з блокадного Маріуполя. Головний дипломат країни навіть показав свого нового підопічного на відео в Instagram.

У врятованого цуценяти виявилася трагічна історія. Господарі його мами-собаки зникли безвісти. Собака з цуценятами залишилися самі у заблокованому російськими військовими місті.

Зрештою собачу родину вдалося евакуювати з міста. Одне цуценя погодився взяти до себе додому міністр закордонних справ України.

«Знайомтесь, це Марік. Я не міг не дати йому шанс на щасливе собаче життя», − написав Кулеба.

Він додав, що війна − це страждання не лише людей, а й тварин. А людяність − це дбати і про перших, і про других.

Кулеба навіть показав нового члена родини на відео.

Зауважимо, що у очільника МЗС вдома вже живуть собаки Густав і Бенджі.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали історії неймовірного порятунку тварин на війні.

Небайдужі люди рятують від війни собак, котів і, навіть, коней.