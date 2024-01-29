Кулеба пояснив, чому Україна досі не призначила посла в Угорщині

За словами Кулеби, призначення послом України в Угорщині Федора Шандора затрималося з технічних причин

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що призначення нового посла України в Угорщині, «професора з окопів» Федора Шандора, відбудеться найближчим часом і затримувалось із технічних причин. Про це Кулеба сказав у коментарі «Радіо Свобода».

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За словами голови МЗС, затримка з призначенням Шандора виникла з двох причин.

«Перша причина – йому треба було звільнитись зі Збройних сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена», – розповів міністр.

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«Друге – відновлена процедура спецперевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів. Він пройшов, наскільки мені відомо, цю перевірку, чи вже на фінальній стадії проходження»,– додав він.

Кулеба сказав, що призначення Шандора відбудеться «ось-ось».

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року й читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели переговори з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто, який прибув до Ужгорода.

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Україна подякувала Угорщині за гуманітарну допомогу, прихисток біженців і лікування поранених військовослужбовців, зазначив глава української дипломатії. За його словами, ключовою темою переговорів була європейська інтеграція України.

Кулеба позитивно відзначив рішення Угорщини «піти на компроміс» на засіданні Європейської ради в грудні 2023 року, коли йшлося про відкриття початку перемовин про вступ України до ЄС. Водночас Кулеба зауважив, що найбільш обговорюваною стала тема прав національних меншин.

До слова, Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після свого сьогоднішнього візиту в Україну висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час.