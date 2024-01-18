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Кулеба: Україна готує телефонну розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба: Україна готує телефонну розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна
Президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін
фото колаж

Кулеба зазначив, що Україна готує проведення саміту лідерів країн світу, на якому хоче просувати свою Формулу миру, тому ця розмова важлива

Україна хоче організувати телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба в коментарі Bloomberg.

Кулеба зазначив, що зараз Україна готує проведення саміту лідерів країн світу, на якому хоче просувати свою Формулу миру. За словами Кулеби, розмова Зеленського із Сі Цзіньпінем важлива в контексті цієї підготовки.

«Є речі, про які вони можуть говорити», – сказав Кулеба, зауваживши що запропонована Зеленським Формула миру – це «шлях до відновлення тривалого справедливого миру в Україні».

Раніше повідомлялося, що Пекін отримує вигоду на тлі російського вторгнення в Україну, оскільки Москва переключилася із Заходу на Китай, купуючи все — від автомобілів до комп'ютерних чіпів. 

Нагадаємо, раніше НАЗК визнало найбільшу державну будівельну компанію Китаю спонсором війни.

До слова, китайці вирішили продовжити «окультурювати» росіян. Так, зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін Сі Цзіньпін запропонував росіянам «зміцнити дружбу» в рамках років культури Росії та Китаю. 

Нагадаємо, широко розрекламований безвізовий режим із Китаєм, який має замінити російським туристам «недружню» Європу, щойно розпочавшись, з тріском провалився

Чиновники в Амурській області, що межує з Китаєм, перестали узгоджувати списки туристичних груп для виїзду до сусідньої країни, а прокуратура рекомендувала не приймати у регіоні китайські туристичні групи, повідомляють місцеві туроператори. Один із них чув від своїх джерел у місцевій адміністрації, що «поїздки стали на стоп через те, що наша сторона не в змозі вивезти туристів через Амур у разі проблем із погодою – як це вже було у листопаді, коли річка замерзла, але не до кінця».

На початку листопада, коли Амур покрився масами пухкого льоду, на мілину сіло основне російське судно, яке перевозило туристів до Благовіщенська, і на кордоні з китайського боку застрягли кілька сотень мандрівників. Туроператори змогли вивезти своїх клієнтів до Росії лише за два-три дні в катерах на повітряній подушці, а самостійні туристи затрималися в Китаї на тиждень із лишком.

Теги: безвізовий режим прокуратура Китай Україна річка Дмитро Кулеба Москва Сі Цзіньпін

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