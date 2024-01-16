У Полтаві жінка викинула з балкона понад 1,5 тис. кажанів: поліція відкрила провадження

Зоозахисникам вдалося врятувати більшість тварин з Червоної книги, однак 600 кажанів загинули

Через те, що у Полтаві під час ремонту балкона викинули понад 1,5 тис. кажанів, поліція розпочала кримінальне провадження. Справу розслідують як жорстоке поводження з тваринами. Про це розповів «Суспільному» речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

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Інформацію про те, що викинули кажанів, правоохоронці дізналися із соцмереж. Після цього з’ясовували обставини події, а 15 січня розпочали кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами. Санкція цієї статті – обмеження волі на строк від одного до трьох років.

Колонію рудих вечірниць 10 січня викинула жінка з восьмого поверху на мороз -6°C, стверджують зоозахисники. Волонтери і небайдужі люди зібрали кажанів у коробки. Загинули понад 600 кажанів.

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Лікарка-ветеринар Анастасія Доманська зазначає, що причиною загибелі сотні особин було падіння з висоти, а також переохолодження та асфіксія. Частину тварин було знайдено у поліетиленовому будівельному мішку, який був туго зав’язаний мотузкою.

Врятованих тварин забрали на реабілітацію та зимівлю до Харкова активісти. Частина кажанів замерзла поки їх збирали біля дому або загинула від ушкоджень. Навесні усіх тварин випустять на природу, проте більшість із травмованих навряд чи виживе.

Руді вечірники – це мігруючий вид, вони зимують великими групами. Для цього переважно обирають міста. Там вони знаходять теплі місця, наприклад щілини чи обшивки балконів, і набиваються у них.

Зауважимо, рукокрилі або кажани – це група ссавців, в Україні їх є 28 видів. Усі вони занесені до Червоної книги та потребують охорони.

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Ви знайшли кажана взимку, що робити?

Якщо ви знайшли кажана в погребі: не чіпайте його, нехай пробуде до весни, він самостійно вилетить. Впевніться, що є доступ на волю.

Якщо ви знайшли кажана на вулиці чи в приміщенні:

1. Вдягніть цупкі (шкіряні) рукавички та посадіть тваринку до коробки (але не герметичної місткості), потім заберіть її до приміщення. Тримайте кажана правильно. Потрібно, щоб його крила були притиснуті до тіла. Зафіксуйте великий палець під підборіддям, щоб тварина не могла вас вкусити.

2. Коробку з кажаном ретельно закрийте, заклеївши скотчем, та розташуйте у прохолодному місці, якомога далі від батарей й домашніх тварин (собаки, кота).

3. Повідомте про свою знахідку спеціалістам за телефоном, вказаним нижче.

Повідомляйте про знахідки кажанів та отримуйте консультації спеціалістів за телефоном 066-305-98-95 (гаряча лінія Українського центру реабілітації рукокрилих).

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі мешканець знайшов у квартирі 700 кажанів. Крилаті вирішили зимувати на балконі.