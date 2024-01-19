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Кулеба пояснив, як можна використати заморожені активи РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба пояснив, як можна використати заморожені активи РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

На Всесвітньому економічному форумі активно обговорюється питання щодо російських заморожених активів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що заморожені активи Російської Федерації можна використати для закупівлі зброї та будівництва заводів для виробництва озброєння в Україні. Про це Кулеба розповів в ефірі телемарафону.

«Школи, лікарні, дороги, мости, об'єкти інфраструктури - усе це можна відновити за заморожені російські активи. Можна побудувати нову Україну фізично. І купити дуже багато зброї, виготовити і побудувати заводи з виробництва зброї в Україні. Тобто, це реальний ресурс», – розповів глава МЗС.

Він наголосив, що на Всесвітньому економічному форумі активно обговорюється питання щодо російських заморожених активів, загальна сума яких становить близько 330 млрддоларів.

«Це вражаюча сума, яку Україна може використати на свої потреби. Ми говоримо про необхідність прийняття комплексного рішення, яке дозволить нам використовувати ці кошти на потреби нашої армії і для відновлення нашої країни», – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що у кулуарах Давосу відбулося кілька дуже важливих розмов, які, без сумнівів, впливатимуть на ті рішення, які будуть ухвалені щодо заморожених активів.

Як повідомлялося, Євросоюз розпочав реалізацію пропозиції Єврокомісії щодо використання доходів від заморожених російських активів на користь України, заявив віце-прем'єр та міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем. За його словами, наразі ведуться технічні роботи з цієї ініціативи. 

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав рішення про передачу заморожених російських активів Києву справедливим та законним кроком. За його словами, таким чином буде надіслано сигнал усім потенційним агресорам. Для передачі заморожених активів, сума яких становить близько $300 млрд., він закликав негайно створити відповідну правову базу.

«Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство «Групи семи», – додав президент.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Єврокомісія представила план щодо використання непередбачених доходів, одержуваних внаслідок заморожування російських активів та їхнього інвестування. Поки що пропонується акумулювати на окремих рахунках у депозитаріях Євросоюзу надзвичайний прибуток від активів Банку Росії в очікуванні пропозиції ЄК щодо подальших кроків.

На початку 2024-го офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив про відсутність переміщень у цьому питанні. Як, у свою чергу, повідомила минулого вівторка міністр фінансів США Джанет Йеллен, Вашингтон ще не ухвалив рішення про конфіскацію російських активів для передачі їх Україні, але бере участь у опрацюванні можливих опцій у рамках G7.

Після початку війни в Україні ЄС та країни G7 заморозили майже половину російських валютних резервів на суму приблизно 300 мільярдів євро. Близько 200 мільярдів євро перебуває в Євросоюзі, переважно на рахунках бельгійської Euroclear – однієї з найбільших у світі розрахунково-клірингових систем. Наприкінці жовтня вона відзвітувала, що за дев'ять місяців 2023 року заробила близько трьох мільярдів євро як відсотки на інвестуванні російських активів, що потрапили під санкції.

До слова, Україна може заробити $300 млрд на продажі репараційних облігацій, забезпечених майбутніми позовами до Росії щодо відшкодування збитків від війни в Україні, пише Reuters. За його інформацією, цю суму Київ зможе отримати, якщо покупцями цінних паперів стануть уряди західних країн.

Як передає видання, цей механізм допоможе оминути проблеми через можливу передачу Україні російських активів, заблокованих за кордоном. При цьому аналітики називають репараційні облігації надто ризикованими, оскільки їхні покупці можуть вимагати великої знижки, через що Київ не зможе заробити «нічого схожого на 300 мільярдів».

На думку видання, це добрий запасний план для України. Цей механізм дозволить оминути проблеми через можливу передачу країні російських активів, які заблоковані за кордоном. Цінні папери окупляться лише в тому випадку, якщо Росія все ж таки погодиться на відшкодування збитків. Однак за словами автора статті, Москва добровільно не піде на такі умови. Тому російські активи, заморожені за кордоном, є найімовірнішим джерелом доходу для Києва.

Читайте також: Замороження російських активів. Чи дійсно є загроза світовій економіці?
Теги: росія Єврокомісія санкції Володимир Зеленський Україна озброєння Дмитро Кулеба Москва

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