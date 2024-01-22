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Законопроєкт Зеленського: хто зможе отримати множинне громадянство в Україні

Христина Петренко
glavcom.ua
Законопроєкт Зеленського: хто зможе отримати множинне громадянство в Україні
Не всі українці зможуть отримати множинне громадянство
Фото: slovoidilo

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за ініціативу множинного громадянства

Володимир Зеленський раніше анонсував законопроєкт, що дозволить запровадити інститут множинного громадянства в Україні. Хто та за яких умов зможе отримати множинне громадянство – далі.

В Україні вже давно обговорюється питання впровадження множинного громадянства, яке має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження та розвиток всесвітньої української спільноти.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за цю ініціативу, зазначаючи, що подвійний паспорт стає необхідністю для багатьох українців, зокрема для тих, хто змушений був залишити Україну. Проте, таке громадянство має бути обмеженим, забороняючи подвійне громадянство з державами-агресорами. 

Множинне громадянство в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що множинне громадянство в Україні має бути елементом державної політики, спрямованої на збереження та розвиток міжнародної української спільноти. 

Кулеба вважає, що «подвійний» паспорт є необхідністю для багатьох українців. У своєму виступі на Світовому конгресі українців міністр закордонних справ зазначив, що йдеться насамперед про тих, хто був змушений емігрувати до інших країн через війну. За його словами, рішення дозволить мільйонам українців за кордоном зберегти або отримати українські паспорти. 

Що таке множинне громадянство 

Подвійне громадянство – це громадянство, при якому особа постійно визнається громадянином двох або більше країн за законами цих країн. Наразі, згідно з Конституцією України (стаття 4), існує лише одне національне громадянство.

Навіщо в Україні множинне громадянство

Кулеба зазначив, що для українців, які живуть за кордоном, дуже важливо підтримувати зв'язки з Батьківщиною. 

«Йдеться про майбутнє України та українців. Тому множинне громадянство має бути одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток світового українства», – сказав він. 

Міністр нагадав, що Україна тривалий час вела складні дискусії з цього питання. Однак міністр закордонних справ вважає, що запроваджувати множинне громадянство необхідно, оскільки «ми повинні керуватися не страхом розповсюдження чужих паспортів всередині України, а силою українського паспорта в Україні й у світі». 

Міністр закордонних справ також виступає за те, щоб відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберегти або отримати український паспорт. 

«Зі вступом України до Європейського Союзу українські паспорти матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських країн», – додає Кулеба.

Кого стосуватиметься заборона на подвійне громадянство

Україна планує дозволити подвійне громадянство не з Росією, а з ЄС, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

«Звичайно, ця політика має бути реалізована розумно. Безумовно, подвійне громадянство з країнами-агресорами або недружніми країнами має бути заборонене», – сказав очільник української дипломатії. 

Україна також планує прийняти ліберальну політику щодо подвійного громадянства, але з обмеженнями для вищих посадових осіб. 

«Ми працюємо над відповідними законодавчими змінами разом з нашими депутатами. Є один виняток – держава-агресор, з якою не може бути розмов про подвійне громадянство – ми плануємо дозволити його лише з країнами ЄС та дружніми країнами. Такий крок об'єднає мільйони українців з усього світу, і Україна не буде перешкоджати їхній інтеграції в інші суспільства», – додав він.

Але як зазначає Кулеба, є другий фактор:

«Якщо у вас більше одного паспорта, чи маєте ви право стати народним депутатом? Чи можуть вони стати міністрами? Будуть різні політики та різні обмеження, щоб запобігти зловживанням. Ви повинні бути громадянином однієї країни, України, щоб займати таку посаду».

Зміни законопроєкту про множинне громадянство

Нагадаємо, що у 2020 році Верховна Рада відклала обговорення президентського законопроєкту про громадянство. 

Законопроєкт був відкладений через те, що парламентські експерти дійшли висновку про неможливість розв'язувати цю проблему лише на законодавчому рівні без внесення змін до Конституції. 

У грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт про множинне громадянство. Однак до сьогодні жодних зрушень у цьому питанні не було.

Як свідчили дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, тоді 48% українців не підтримували ідею запровадження подвійного та множинного громадянства. 

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Теги: Верховна Рада паспорт Володимир Зеленський Дмитро Кулеба громадянство

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