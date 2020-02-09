Міністр юстиції пояснив, чому чиновникам треба платити багато



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Оприлюднені зарплати за грудень минулого року були з преміями та надбавками за три попередні місяці і без відрахувань на податки, - міністр

«Якщо не платити співробітиникам достатньо, держбюджет витрачатиме набагато більше», - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що чиновникам треба багато платити, щоб вони не пішли у приватний сектор, де зарплати вдесятеро більші, ніж у міністерстві. Таку думку посадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Малюські, зараз він утримує співробітників надбавками і преміями. «Тут робота, звичайно, цікавіша, ніж у приватному секторі. Тому що тут ти працюєш не заради прибутку, а заради справедливості. Але сім’ї моїх співробітників їх не розуміють. Особливо тих, які прийшли сюди з приватного сектору чи ті, хто не мають заощаджень», - зазначив посадовець.

Загалом, на думку міністра, зарплати членів уряду не такі вже й захмарні.

Малюська зазначив, що оприлюднені зарплати за грудень минулого року були з преміями та надбавками за три попередні місяці і без відрахувань на податки. «В реальності мова йде абсолютно про інші показники. Багато хто з міністрів врешті-решт отримав за цей період роботи менше, ніж їхні попередники. Я би цю всю ситуацію назвав відсутністю належної комунікації. Але якщо в умовах відсутності такої комунікації будуть встановлені надмірні обмеження на високі заробітні плати окремих чиновників, то це негативно відіб’ється на державному управлінні», - переконує міністр.

За словами Малюські, він не знайде людину на зарплату в 15 тис. грн, яка зможе вести суди в іноземних юрисдикціях і знає кілька мов, міжнародне законодавство. «Такі не будуть працювати в Мін’юсті. В такому разі я буду змушений оплачувати послуги юридичних компаній. І в результаті держбюджет буде витрачати набагато більше грошей», - пояснює посадовець.

Нагадаємо, у січні цього року Кабмін оприлюднив зарплати міністрів.

17 січня президент доручив прем’єру розібратися із зарплатами членів уряду та керівниками деяких компаній.

Як повідомлялося, прем’єр Гончарук пообіцяв, що зарплату високопосадовців прив’яжуть до середньої по Україні.

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