Японія вивела на орбіту супутник-шпигун



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Ракета стартувала з космодрому Танегасіма на південному заході країни Кагосіма

Японія провела успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних.

Про це повідомляє Kyodo News.

«У неділю Японія запустила ракету-носій з державним супутником для збирання розвідувальних даних. Він був успішно виведений на орбіту після того, як попередня спроба зльоту була скасована через збій», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ракета H2A стартувала з космодрому Танегасіма на південному заході країни Кагосіма о 10:34 ранку за місцевим часом.

Цей запуск був призначений на 28 січня, уточнює видання. Але його довелося відкласти через витік в трубопроводі, що використовується для постачання ракети азотом.

Сьогоднішній запуск став 35-м поспіль успішним для ракети H2A.

Нагадаємо, штучний інтелект створив перші ліки.

Як повідомлялося, у НАТО заявили про переслідування американського супутника російським.

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