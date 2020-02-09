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    У світі

    Японія вивела на орбіту супутник-шпигун

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    Японія вивела на орбіту супутник-шпигун

    Ракета стартувала з космодрому Танегасіма на південному заході країни Кагосіма

    Японія провела успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних.

    Про це повідомляє Kyodo News.

    «У неділю Японія запустила ракету-носій з державним супутником для збирання розвідувальних даних. Він був успішно виведений на орбіту після того, як попередня спроба зльоту була скасована через збій», – ідеться в повідомленні.

    Як зазначається, ракета H2A стартувала з космодрому Танегасіма на південному заході країни Кагосіма о 10:34 ранку за місцевим часом.

    Цей запуск був призначений на 28 січня, уточнює видання. Але його довелося відкласти через витік в трубопроводі, що використовується для постачання ракети азотом.

    Сьогоднішній запуск став 35-м поспіль успішним для ракети H2A.

    Нагадаємо, штучний інтелект створив перші ліки.

    Як повідомлялося, у НАТО заявили про переслідування американського супутника російським.

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    НАТО Японія технології штучний інтелект ракета
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