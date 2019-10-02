Міністр та радник Зеленського з диджіталізації пересів на дорогу автівку
Цікава деталь, до призначення в уряд Федоров користувався Mitsubishi Lancer 2007 року. Його нова автівка коштує близько 2 млн грн
Міністр цифрової трансформації, а за сумісництвом ще й позаштатний радник президента, Михайло Федоров у серпні цього року пересів за кермо найбільшого та найдорожчого кросовера марки Audi Q8.
Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Зелений» автопарк. На чому їздять Зеленський та його свита.
Зазначається, що Audi Q8 - це одна з найновіших моделей бренду.
«Машина була презентована лише у 2018 році. В Україні такий автомобіль коштує від 1.8 млн грн», - йдеться у статті.
Цікава деталь, до призначення в уряд Федоров користувався Mitsubishi Lancer 2007 року.
Михайло Федоров
радник президента (поза штатом)
|
Модель
|
Audi Q8
|
Об'єм двигуна
|
3
|
Рік виробництва
|
2019
|
Рік реєстрації
|
2019
|
Оріентовна вартість, млн. грн.*
|
1,8
Нагадаємо, Михайло Федоров збирається діджиталізувати державу. У грудні 2018 року він приєднався до виборчого штабу Зеленського і очолив діджитал-напрямок «Команди Зе». За словами Федорова, виборча кампанія Зеленського була бюджетною. На діджиталізацію було виділено приблизно чверть мільйона доларів. Пізніше в одному з інтерв’ю сказав, що якби на президентську кампанію виділили величезні гроші, то він не їздив би на автомобілі марки Mitsubishi Lancer 2007 року випуску.