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    Суспільство

    Міністр та радник Зеленського з диджіталізації пересів на дорогу автівку

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    Михайло Федоров збирається діджиталізувати державу - Міністр та радник Зеленського з диджіталізації пересів на дорогу автівку
    Михайло Федоров збирається діджиталізувати державу

    Цікава деталь, до призначення в уряд Федоров користувався Mitsubishi Lancer 2007 року. Його нова автівка коштує близько 2 млн грн

    Міністр цифрової трансформації, а за сумісництвом ще й позаштатний радник президента, Михайло Федоров у серпні цього року пересів за кермо найбільшого та найдорожчого кросовера марки Audi Q8.

    Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Зелений» автопарк. На чому їздять Зеленський та його свита.

    Зазначається, що Audi Q8 - це одна з найновіших моделей бренду.

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    «Машина була презентована лише у 2018 році. В Україні такий автомобіль коштує від 1.8 млн грн», - йдеться у статті.

    Цікава деталь, до призначення в уряд Федоров користувався Mitsubishi Lancer 2007 року.

    Михайло Федоров

    радник президента (поза штатом)

    Модель

    Audi Q8

    Об'єм двигуна

    3

    Рік виробництва

    2019

    Рік реєстрації

    2019

    Оріентовна вартість, млн. грн.*

    1,8

    Нагадаємо, Михайло Федоров збирається діджиталізувати державу. У грудні 2018 року він приєднався до виборчого штабу Зеленського і очолив діджитал-напрямок «Команди Зе». За словами Федорова, виборча кампанія Зеленського була бюджетною. На діджиталізацію було виділено приблизно чверть мільйона доларів. Пізніше в одному з інтерв’ю сказав, що якби на президентську кампанію виділили величезні гроші, то він не їздив би на автомобілі марки Mitsubishi Lancer 2007 року випуску.

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