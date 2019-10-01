«Зелений» автопарк. На чому їздять Зеленський та його свита

Найкрутіші машини працівників Офісу президента

Що спільного між президентами Петром Порошенком та Володимиром Зеленським? Обидва віддають перевагу люксовим позашляховикам. У декларації за 2015 рік Порошенко вказав, що володіє преміальним автомобілем Range Rover з 4.4-літровим дизельним двигуном – одна з найдорожчих автівок у модельному ряду британського бренду.

Наче наслідуючи свого «майбутнього попередника», наступного року – у 2016-му – саме такий автомобіль купив і Зеленський. Про це свідчать дані МВС, які є у розпорядженні «Главкома».

Сьогодні українське представництво Land Rover просить за подібну машину щонайменше 3,4 млн. грн. Для порівняння, за такі гроші можна купити приблизно півтори тисячі велосипедів «Україна». Саме цьому транспорту, нагадаємо, віддавав перевагу герой Зеленського у серіалі «Слуга народу».

Щоправда, згодом Порошенко позбувся, як президентського крісла, так і дорого авто. Станом на вересень 2019-го, за даними МВС, йому не належить жоден транспортний засіб. А от у Зеленського поки всі крісла – як у «Ровері», так і на Банковій – на місці.

«Зелений» тренд

Лідер «Кварталу 95» - не єдиний, хто з нової президентської команди підкорився моді на супердорогі позашляховики. Ще один Range Rover з таким саме двигуном купив партнер по бізнесу, а сьогодні ще й перший помічник Зеленського – Сергій Шефір. Більш того, свій «Ровер» він теж придбав 2016 року. Тобто, можна припустити, що «друзі-коміки» купували машини разом.

Проте Range Rover – не єдиний автомобіль Шефіра. Бізнесмен та політик також є прихильником «зелених» технологій: минулого року він став власником американського Tesla Model S – найдорожчого серійного електромобіля, який можна було купити на той час.

Сказати, хоча б приблизно скільки помічник президента міг віддати за «американця», дуже важко. Електрокар брався з пробігом. На момент покупки машині було близько чотирьох років. Та й невідомо, в якому стані вона була.

Відмітимо лише, що в Україні Tesla досі немає офіційного представництва. А у «сірих» дилерів ціни на нові Model S стартують десь з $100 000.

Ще один шанувальник «зелених» авто в оточені Зеленського – керівник офісу президента Андрій Богдан. В його парку є не тільки Tesla Model S, а ще й Model X – електричний кросовер, ціни на який навіть у США стартують з $84 500. А за топові версії американці взагалі «вимагають» майже $120 000.

Обидва електрокара від Ілона Маска керівник Офісу президента купив зовсім недавно: Model S – у 2017 році, а Model X – у 2019-му.

Любов до «німців»

Взагалі про Богдана можна сказати, що він «зробив їх всіх» – своїх колег – разом: в його парку найбільша кількість преміальних автівок в Офісі президента. Окрім дорогих електромобілів він ще є власником двох німецьких кросоверів – Mercedes GL 500 2014 року та Mercedes GLS 350 2019 року.

GLS-Class – це найбільший та найдорожчий кросовер у модельному ряду Mercedes. Ціни на нього стартують від 1.9 млн грн.

А ось заступник Богдана – Кирило Тимошенко – віддає перевагу баварцям: цього року він дозволив собі новенький BMW X5 – люксовий «паркетник» з потужним 3-літровим двигуном, котрий коштує щонайменш 2 млн грн.

Цікаво, що Тимошенко купив BMW X5 відразу після кінця «епохи зубожіння» - автомобіль був поставлений на облік в МВС 20 червня – рівно через місяць після інаугурації Зеленського. А якщо враховувати, що до держреєстрації треба було ще обрати машину та оформити угоду, а, можливо, ще й дочекатися обраного «залізного коня» з Німеччини, можна допустити: до салону «БМВ» він міг ходити відразу після промови новообраного президента. А може, і під час…

Не залишили у Зеленського без уваги й ще одного представника преміальної німецької автотрійки. У серпні 2019 року міністр цифрової трансформації, а за сумісництвом ще й позаштатний радник президента, Михайло Федоров пересів за кермо Audi Q8 – найбільшого та найдорожчого кросовера марки. До того ж це одна з найновіших моделей бренду. Вона була презентована лише у 2018 році. В Україні такий автомобіль коштує від 1.8 млн грн. Цікава деталь, до призначення в уряд Федоров користувався Mitsubishi Lancer 2007 року.

Найкрутіші автомобілі офісу Володимира Зеленського

Володимир Зеленський

президент України

Модель Land Rover Range Rover Об'єм двигуна 4,4 Рік виробництва 2016 Рік реєстрації 2016 Оріентовна вартість, млн. грн.* 3,4

Андрій Богдан

кервіник Офісу президента

Модель Mercedes GL 500 Об'єм двигуна 4,7 Рік виробництва 2014 Рік реєстрації 2019 Оріентовна вартість, млн. грн.* не випускається

Модель Mercedes GLS 350 Об'єм двигуна 3 Рік виробництва 2019 Рік реєстрації 2019 Оріентовна вартість, млн. грн.* 1,9

Модель Tesla Model S 85 Об'єм двигуна електромотор Рік виробництва 2015 Рік реєстрації 2017 Оріентовна вартість, млн. грн.* 2,5

Модель Tesla Model X Об'єм двигуна електромотор Рік виробництва 2016 Рік реєстрації 2019 Оріентовна вартість, млн. грн.* 2,5

Кирило Тимошенко

заступник керівника Офісу президента

Модель BMW X5 Об'єм двигуна 3 Рік виробництва 2019 Рік реєстрації 2019 Оріентовна вартість, млн. грн.* 2,0

Сергій Шефір

перший помічник президента

Модель Tesla Model S Об'єм двигуна електромотор Рік виробництва 2014 Рік реєстрації 2018 Оріентовна вартість, млн. грн.* 2,5

Модель Land Rover Range Rover Vogue Об'єм двигуна 4,4 Рік виробництва 2016 Рік реєстрації 2016 Оріентовна вартість, млн. грн.* 3,4

Михайло Федоров

радник президента (поза штатом)

Модель Audi Q8 Об'єм двигуна 3 Рік виробництва 2019 Рік реєстрації 2019 Оріентовна вартість, млн. грн.* 1,8

*Вказана оріентовна вартість нового автомобіля в Україні у офіційних дилерів марки. Ціни на автомобілі Tesla вказані з урахуванням пропозицій «сірих» дилерів.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»