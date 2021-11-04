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    Думки вголос

    «Аварія» в Україні сталася ще 2019 року

    • Сергій Таран

      Політолог

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    У влади досі немає&nbsp;зрозумілої стратегії бодай проходження опалювального сезону - «Аварія» в Україні сталася ще 2019 року
    У влади досі немає зрозумілої стратегії бодай проходження опалювального сезону
    фото з відкритих джерел

    Постачання електроенергії з країни-агресора та її сателіта – поза межею здорового глузду

    Білорусь починає постачання електрики в Україну у рамках аварійної допомоги. Це при тому, що ніякої аварії в Україні НЕ сталося. До того ж, Україна має величезні потужності – атомні та теплові станції – аби, щонайменше, самій забезпечити власні потреби у електроенергії.

    Прем’єр Шмигаль пояснює імпорт електроенергії з Білорусі «погодними умовами», мовляв, в Україні «похолодало». Але якщо відносно тепла плюсова температура дає підстави владі говорити про аварійні поставки, то що буде, коли температура опуститься нижче нуля?

    До речі, в Білорусі наголосили, що не погоджувалися на нові довгострокові комерційні контракти. Синхронно з Росією Мінськ відмовився від збільшення довготривалих поставок енергії в Україну.

    Вкотре наголошу, що взагалі говорити про постачання електроенергії з країни-агресора та її сателіта – поза межею здорового глузду. Але влада навіть слухати не хоче подібні аргументи. Зі своїх джерел знаю, що тема війни взагалі дуже дратує президента Зеленського.

    Тим часом, якоїсь зрозумілої стратегії енергетичної безпеки, або бодай проходження опалювального сезону у влади досі немає. На наших ТЕС катастрофічно низькі запаси вугілля – замість необхідних 2,95 мільйона тонн лишилося 701,3 тисячі.

    Все-таки, думаю, варто погодитися з формулюванням про «аварію» в Україні. Але сталася вона значно раніше – на президентських виборах 2019 року.

    Джерело: блог Сергія Тарана

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    Теги: Білорусь ТЕС вугілля імпорт аварія Україна влада
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    «Аварія» в Україні сталася ще 2019 року