У донецькому СІЗО катують українця Шидловського: правозахисники повідомили жахливі деталі

Українець перебуває в камері-одиначці, весь час ізольований, на прогулянки не виводять

Бранця Кремля тримають у холодному підвалі та не приймають передачі для нього

У підвалі донецького СІЗО представники незаконних збройних формувань незаконно утримують Віктора Шидловського. Про це повідомляє «Медійна ініціатива за права людини» на сторінці у Facebook.

«Він перебуває в камері-одиначці, весь час ізольований, на прогулянки не виводять. Зі слів колишніх заручників, у подібних камерах вогко та холодно, є грибок та пліснява, через вікно сонячне світло майже не потрапляє, по стінам тече вода, шматками відвалюються штукатурка та фарба, на цементній підлозі взимку холодно стояти. Для Шидловського у СІЗО не приймають передачі – говорять, що такого там не утримують, імовірно, приховують справжнє прізвище. Тобто Шидловський не отримує продуктів харчування, ліків та одягу, яких потребує. До СІЗО Віктора бойовики утримували на «Ізоляції», де, за свідченнями колишніх заручників, били, катували електричним струмом, спилювали зуби» – зазначається у повідомленні.

48-річний Шидловський працював водієм на одному з підприємств Києва

48-річний Шидловський працював водієм на одному з підприємств Києва, у березні 2015 року був мобілізований і рік відслужив у Збройних силах України. За словами дружини, у березні 2019 року поїхав з дому та зник.

Шидловського затримали представники НЗФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Обставин рідні досі не знають. Лише у червні 2019-го дружина побачила відео в Інтернеті, яке розмістили бойовики. З нього було зрозуміло, що Віктора Шидловського було затримано, ймовірно, разом ще з двома громадянами України. Усіх трьох бойовики називають групою диверсантів, які мали намір ліквідувати ватажка «ДНР», «начальника центру спецоперацій» так званого міністерства держбезпеки Василя Євдокимова (з позивним «Ленін»).

До слова, омбудсмен Людмила Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ.

Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.