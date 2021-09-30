Мінкульт хоче прирівняти до Різдва День Перуна та Крішни

Мінкульт хоче визначити 20 традиційних для України свят

Народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович розкритикував ідею Мінкульту визначити 20 традиційних свят, серед яких Новий рік, День матері, День батька, а також основні релігійні свята п'яти віросповідань.

«Звісно, нова влада вирішила відмовитися від дражливих пропозицій щодо скорочення та перенесення «совєтських» вихідних. Звісно, вирішили додати ще вихідних. Але не лише це. Найкращим прикладом доведення ідеї до абсурду став розділ «Традиційні свята», де тепер аж 20 днів, від справді традиційного Різдва до Шрі-Крашна джанмаштамі та Дня Перуна. Нагадаю, це має бути впорядкований календар державних свят», – обурився нардеп у Facebook.

Він також додав, що до 2 жовтня включно на сайті Мінкульту триває громадське обговорення та закликав «всіх, хто розуміє важливість цього питання, написати сьогодні-завтра на надану мінкультом адресу [email protected] листи з закликом відхилити нинішній варіант законопроєкту».

фото: Володимир В'ятрович / Facebook

«На мою думку, Мінкульт і УІНП мають відкликати цей проєкт і повернутися до розробленого нами у 2016 –17 роках законопроєкту «Про державні та інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні», – резюмував В’ятрович.

Нагадаємо, в Україні пропонують скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами. Відповідний проєкт закону визначає перелік свят, пам'ятних дат, скорботних днів в Україні, які мають загальнодержавне значення. У законопроєкті також пропонується визначити такі категорії як: державне свято, день жалоби, міжнародний день, пам'ятна дата, професійне свято, скорботний день, традиційне свято.

Нагадаємо, у жовтні на українців чекають «довгі вихідні».