Російські силовики влаштували актрисі Лії Ахеджаковій допит

Лія Ахеджакова не раз висловлювалася на підтримку України після анексії Криму

Лія Ахеджакова не раз висловлювалася на підтримку України після анексії Криму

Громадська організація «Офіцери Росії» поскаржилася на спектакль за участі Лії Ахеджакової

Народну артистку Лію Ахеджакова викликали до Слідчого комітету (СК), повідомляє URA.RU в своєму Telegram-каналі. Про це артистка розповіла на зборі трупи театру «Современник». За її словами, вона приходила в СК на бесіду в рамках перевірки вистави «Перший хліб» за скаргою громадської організації «Офіцери Росії».

Слідство детально розпитало актрису про постановку і поцікавилося, чому її героїня негативно висловилася про ветеранів.

У серпні Ахеджакова поскаржилася на цькування після скандалу, викликаного спектаклем «Перший хліб» в театрі «Современник».

Громадська організація «Офіцери Росії» звернулася зі скаргами в Генпрокуратуру і московську мерію через спектакль «Перший хліб» в театрі «Современник». Постановку назвали «гранично зневажливою до захисників Вітчизни». Зокрема, громадські активісти вказали на «надмірне використання ненормативної лексики» і «неприкриту пропаганду одностатевої любові» в спектаклі. Після цього адміністрація «Современника» прибрала нецензурну лайку з монологу головної героїні п'єси.

Нагадаємо, що актриса Лія Ахеджакова відома своєю активною громадянською позицією, вона не раз висловлювалася на підтримку України після анексії Криму та окупації Донбасу. Під час Євромайдану акторка розповіла, що пильно стежить за ходом подій і дуже переживає і одночасно захоплена сміливістю українців.

Ось кілька промовистих цитат актриси:

«Я Крим весь об’їздила, він частина мого життя. Але це абсолютно не виправдовує злодійство. Я вважаю: Крим належить Україні. Як це можна – віджати житлоплощу у сусіда? Особливо коли вдома в нього проблеми. Тепер я «терористка» щодо Криму. Правда, я «терорист» в компанії найшанованіших представників нашої культури. Ми «вороги народу» і, головне, «терористи». Але така дивовижна компанія – честь для мене».

«Є якась національна ідея – шукати весь час ворога, де його немає: то американці у них винні, то англійка паскудить, то Україна заважає нам жити, то Грузія неприємна. Пропаганда працює на якусь частину населення, яка не замислюється, їй просто не до цього. Грошей немає. Села горять, затоплені величезні райони, іпотека, хворі діти, ліків немає, зарплата убога… Чули пісню Бориса Гребенщикова «Вечірній мудазвон»? Гребенщиков сформулював нашу телепропаганду, і цього діагнозу вже ніколи не відмити».

«Непомітно підкрався цей жах, який в ненормативній лексиці має адекватну назву для того, що непомітно підкрадається», – висловилася актриса про війну Росії проти України.

Додамо, що Міністерство культури і інформаційної політики за поданням Служби безпеки України 19 травня внесло російських акторів Ігоря Копилова, Ігоря Петренка і акторку Марію Миронову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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