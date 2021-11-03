Мінкульт вніс до «чорного списку» ще 31 російського актора

Загалом у «чорному списку» 258 прізвищ

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України включило до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України, ще 31 російського актора. Перелік оприлюднений 3 листопада на сайті міністерства.

Список оновлений 1 листопада 2021 року. У ньому додано таких російських артистів:

Анастасія Бакланова,

Павло Богомолов,

Тетяна Бурнакіна,

Ілля Власов,

Сергій Воробйов,

Костянтин Гапонов,

Михайло Грищенко,

Роман Гусєв,

Усеїн Дегерменджі,

Ілля Домбровський,

Олександр Загуляєв,

В’ячеслав Земляной,

Олександр Классен,

Юрій Котов,

Євгеній Кузьмін,

Олександр Лапшов/Лапшев

Ігор Лучіхін

Володимир Міллер

Катерина Насонова

Роман Нікіфоров,

Андрій Пензін,

Єгор Попов,

Михайло Разінкін,

Олександр Романов,

Андрій Скабара,

Валентин Томусяк,

Євген Федоров,

Андрій Фомін,

Дмитро Чудін,

Максим Шпаковський,

Людмила Яковлева/Заплатнікова

Загалом станом на 3 листопада 2021 року у «чорному списку» 258 прізвищ.

До слова, російські силовики влаштували актрисі Лії Ахеджаковій допит.

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