Мінкульт вніс до «чорного списку» ще 31 російського актора
Загалом у «чорному списку» 258 прізвищ
Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України включило до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України, ще 31 російського актора. Перелік оприлюднений 3 листопада на сайті міністерства.
Список оновлений 1 листопада 2021 року. У ньому додано таких російських артистів:
- Анастасія Бакланова,
- Павло Богомолов,
- Тетяна Бурнакіна,
- Ілля Власов,
- Сергій Воробйов,
- Костянтин Гапонов,
- Михайло Грищенко,
- Роман Гусєв,
- Усеїн Дегерменджі,
- Ілля Домбровський,
- Олександр Загуляєв,
- В’ячеслав Земляной,
- Олександр Классен,
- Юрій Котов,
- Євгеній Кузьмін,
- Олександр Лапшов/Лапшев
- Ігор Лучіхін
- Володимир Міллер
- Катерина Насонова
- Роман Нікіфоров,
- Андрій Пензін,
- Єгор Попов,
- Михайло Разінкін,
- Олександр Романов,
- Андрій Скабара,
- Валентин Томусяк,
- Євген Федоров,
- Андрій Фомін,
- Дмитро Чудін,
- Максим Шпаковський,
- Людмила Яковлева/Заплатнікова
Загалом станом на 3 листопада 2021 року у «чорному списку» 258 прізвищ.
До слова, російські силовики влаштували актрисі Лії Ахеджаковій допит.
Також Мінкульт хоче прирівняти до Різдва День Перуна та Крішни.