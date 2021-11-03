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    Мінкульт вніс до «чорного списку» ще 31 російського актора

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    Список Мінкульту формується за поданням Служби безпеки України - Мінкульт вніс до «чорного списку» ще 31 російського актора
    Список Мінкульту формується за поданням Служби безпеки України
    фото з відкритих джерел

    Загалом у «чорному списку» 258 прізвищ

    Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України включило до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України, ще 31 російського актора. Перелік оприлюднений 3 листопада на сайті міністерства.

    Список оновлений 1 листопада 2021 року. У ньому додано таких російських артистів:

    • Анастасія Бакланова,
    • Павло Богомолов,
    • Тетяна Бурнакіна,
    • Ілля Власов,
    • Сергій Воробйов,
    • Костянтин Гапонов,
    • Михайло Грищенко,
    • Роман Гусєв,
    • Усеїн Дегерменджі,
    • Ілля Домбровський,
    • Олександр Загуляєв,
    • В’ячеслав Земляной,
    • Олександр Классен,
    • Юрій Котов,
    • Євгеній Кузьмін,
    • Олександр Лапшов/Лапшев
    • Ігор Лучіхін
    • Володимир Міллер
    • Катерина Насонова
    • Роман Нікіфоров,
    • Андрій Пензін,
    • Єгор Попов,
    • Михайло Разінкін,
    • Олександр Романов,
    • Андрій Скабара,
    • Валентин Томусяк,
    • Євген Федоров,
    • Андрій Фомін,
    • Дмитро Чудін,
    • Максим Шпаковський,
    • Людмила Яковлева/Заплатнікова

    Загалом станом на 3 листопада 2021 року у «чорному списку» 258 прізвищ.

    До слова, російські силовики влаштували актрисі Лії Ахеджаковій допит.

    Також Мінкульт хоче прирівняти до Різдва День Перуна та Крішни.

    Теги: Росія Мінкульт культура Україна актриса актор
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    Мінкульт вніс до «чорного списку» ще 31 російського актора