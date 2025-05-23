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Умєров пояснив, за яким критерієм формувалися списки на обмін полоненими

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Умєров пояснив, за яким критерієм формувалися списки на обмін полоненими
Сьогодні Україна повернула з полону РФ 390 осіб
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Умєров: В межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

Сьогодні, 23 травня, Україні вдалося повернути з російського полону 390 громадян. Це результат чіткої координації всіх інституцій, які працювали за дорученням президента України. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, інформує «Главком».

Рустем Умєров додав, що списки на обмін полонених «формувалися за єдиним критерієм – зберегти життя».

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«Усі ключові органи, відповідальні за підготовку до обміну, діяли як єдина команда – з однією метою: повернути наших людей додому у максимально стислі терміни. Військові та цивільні. Чоловіки й жінки. Кожен із них – наш. Списки формувалися за єдиним критерієм – зберегти життя. В межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення. 

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

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Теги: Міноборони полон обмін полоненими Рустем Умєров

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