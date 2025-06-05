Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Що буде з обмежено придатними, які не пройшли ВЛК до 5 червня: роз’яснення Міноборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Що буде з обмежено придатними, які не пройшли ВЛК до 5 червня: роз’яснення Міноборони
Дедлайн проходження повторного ВЛК – 5 червня
фото з відкритих джерел

Наразі в Україні є велика кількість людей, які не виявили бажання проходити повторну ВЛК та залишились «в сірій зоні»

Військовозобов'язаних громадян України, які мали статус обмежено придатнийтта не пройшли повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року, будуть вважати порушниками законодавства та притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна «Радіо Свобода».

«Тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період. І відповідно до них буде застосовуватися 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення», – сказав Лазуткін.

Повідомляється, що наразі в Україні є велика кількість людей, які не виявили бажання проходити повторну ВЛК та залишились «в сірій зоні».

Речник Міноборони підкреслив, що держава не планує продовжувати термін для проходження повторної ВЛК, однак ті громадяни, які почали цей процес до 5 червня, зможуть його завершити.

«Люди, які розпочали вже цей процес, вони зможуть пройти військово-лікарську комісію і отримати свій новий статус. Це не є аж так критично, всі з розумінням ставляться до ситуації», – додав він.

Нагадаємо, усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Крайній термін, коли обмежено придатні можуть пройти повторну ВЛК – 5 червня 2025 року включно.

Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему «Резерв+».

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

Раніше повідомлялося, що в Україні серед обмежено придатних до військової служби громадян, які повторно проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), 99% визнаються придатними.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Міноборони війна мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги
5 червня – дедлайн ВЛК: що думають у Раді про можливе продовження
Сьогодні, 04:42
У разі доведення вини полковнику Держприкордонслужби та його посередниці загрожує до восьми років позбавлення волі
За $2 тис. просив ВЛК «знайти» хворобу. У Києві викрито командира однієї з військових частин
Вчора, 19:03
Близько 6–7% людей, з нині скасованим статусом «обмежено придатний», визнані повністю придатними
Міноборони повідомило, скільки обмежено придатних можуть служити після повторної ВЛК
3 червня, 14:54
Усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію
Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня
1 червня, 04:00
Придатні майже всі: нардеп повідомив результати повторних ВЛК
Придатні майже всі: нардеп повідомив результати повторних ВЛК
30 травня, 06:19
В ході обшуків вилучено медичну документацію військовослужбовців, щодо яких приймалися неправомірні рішення
Прикордонники викрили на корупції голову гарнізонної ВЛК у Києві
21 травня, 08:25
Крайній термін, коли обмежено придатні можуть пройти повторну ВЛК – 5 червня 2025 року включно
Проходження ВЛК для осіб з обмеженою придатністю. Міноборони нагадало про терміни
16 травня, 12:36
Відтепер не потрібно нести документи до ТЦК
Умєров розповів про перші результати реформи ВЛК
2 квiтня, 15:07
ВЛК не зможе вносити висновки в систему без реальних оглядів
Електронні направлення на ВЛК: Міноборони розʼяснило важливі моменти
12 березня, 21:14

Суспільство

Що буде з обмежено придатними, які не пройшли ВЛК до 5 червня: роз’яснення Міноборони
Що буде з обмежено придатними, які не пройшли ВЛК до 5 червня: роз’яснення Міноборони
Солдат самовільно покинув службу і категорично відмовився повертатись. Що вирішив суд?
Солдат самовільно покинув службу і категорично відмовився повертатись. Що вирішив суд?
5 червня – дедлайн ВЛК: що думають у Раді про можливе продовження
5 червня – дедлайн ВЛК: що думають у Раді про можливе продовження
Масована атака дронів. На окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини зникло світло
Масована атака дронів. На окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини зникло світло
5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Уряд ухвалив концепцію програми для вивчення англійської в Україні до 2030 року
Уряд ухвалив концепцію програми для вивчення англійської в Україні до 2030 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
102K
Поляки різко змінили ставлення до українців: опитування
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2025
18K
Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: перелік змін
18K
Посол США при НАТО пояснив, чому надання Україні нового озброєння «під питанням»
16K
Підмочені кадри Верховної Ради. Хто з зашкварених депутатів досі обіймає важливі посади

Новини

Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Сьогодні, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Вчора, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua