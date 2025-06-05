Що буде з обмежено придатними, які не пройшли ВЛК до 5 червня: роз’яснення Міноборони

Наразі в Україні є велика кількість людей, які не виявили бажання проходити повторну ВЛК та залишились «в сірій зоні»

Військовозобов'язаних громадян України, які мали статус обмежено придатнийтта не пройшли повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року, будуть вважати порушниками законодавства та притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна «Радіо Свобода».

«Тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період. І відповідно до них буде застосовуватися 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення», – сказав Лазуткін.

Повідомляється, що наразі в Україні є велика кількість людей, які не виявили бажання проходити повторну ВЛК та залишились «в сірій зоні».

Речник Міноборони підкреслив, що держава не планує продовжувати термін для проходження повторної ВЛК, однак ті громадяни, які почали цей процес до 5 червня, зможуть його завершити.

«Люди, які розпочали вже цей процес, вони зможуть пройти військово-лікарську комісію і отримати свій новий статус. Це не є аж так критично, всі з розумінням ставляться до ситуації», – додав він.

Нагадаємо, усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Крайній термін, коли обмежено придатні можуть пройти повторну ВЛК – 5 червня 2025 року включно.

Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему «Резерв+».

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

Раніше повідомлялося, що в Україні серед обмежено придатних до військової служби громадян, які повторно проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), 99% визнаються придатними.