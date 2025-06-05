5 червня – дедлайн ВЛК: що думають у Раді про можливе продовження

Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги

Крайній термін, коли обмежено придатні можуть пройти повторну ВЛК – 5 червня 2025 року включно

Взимку Верховна Рада продовжила термін проходження повторної військово-лікарської комісії для осіб з категорією обмежено придатні до 5 червня 2025 року. В ефірі телемарафону народні депутати розповіли, чи планується продовження терміну проходження медкомісії, передає «Главком».

Як заявив народний депутат Олександр Федієнко, часу для проходження комісії було цілком достатньо, тож тепер ТЦК можуть застосовувати штрафні санкції – згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штрафи складатимуть від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Водночас нардеп Михайло Цимбалюк вважає, що варто дати громадянам більше часу: «На якій термін? Тут має бути дискусія з вищим військовим керівництвом. У Верховній Раді про це говоримо і думаю, що якщо буде знайдена політична згода з військовим керівництвом, тоді це справа декількох днів».

Своєю чергою нардепка Оксана Савчук зазначає, що наразі ініціатив щодо подовження строків проходження ВЛК немає. Вона підкреслює нерівномірне навантаження на медустанови в різних регіонах, через що мешканці віддалених районів можуть мати труднощі з доступом до проходження комісії. Водночас вона висловила сподівання, що всі, кому це потрібно, встигнуть пройти ВЛК вчасно.

Зазначимо, Верховна Рада України продовжила строк проходження повторної ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року.

Нагадаємо, усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Крайній термін, коли обмежено придатні можуть пройти повторну ВЛК – 5 червня 2025 року включно.

Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби. Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.

До слова, серед обмежено придатних, які пройшли повторну військово-лікарську комісію, лише 7% визнані повністю непридатними.

Як зазначив Лазуткін, близько 6-7% визначені повністю придатними, решта – придатними до служби в підрозділах забезпечення, в територіальних центрах комплектування, а також військових вищих навчальних закладах.