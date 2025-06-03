У Києві скандал: працівники McDonald’s не пустили дівчину до укриття під час тривоги

Ексчиновник Міноборони розповів про ситуацію з донькою під час тривоги

Колишній посадовець Міноборони Олександр Лієв заявив, що його донька Анастасія під час повітряної тривоги в Києві опинилася в критичній ситуації – її не впустили до укриття працівники одного з ресторанів McDonald’s, що біля мосту Патона. Про це Лієв повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

За словами Лієва, його донька перебувала в закладі швидкого харчування, коли пролунала тривога. Разом із персоналом вона спустилася до підземного переходу, який слугує укриттям.

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«Телефонує донька Настя. Плаче. Повітряна тривога застала її в МакДональдзі біля моста Патона. Вона, як і весь персонал Маку, спустилася в підземний перехід. За кілька хвилин у перехід вбігає дівчина – схоже, адміністраторка з МакДональдза – з криком: «Загроза Орєшніка! Усі в укриття!». Усі рушають до окремого приміщення, розташованого в тому ж підземному переході. Перелякана Настя каже: «Я з вами!». А їй у відповідь – «Це наше сховище. Воно лише для працівників. Воно наперед проплачене». І – хрясь! – двері прямо перед обличчям. В приміщені сховища знаходилась 20-25 працівників Маку. Інцидент з виштовхуванням був на їх очах. Всі мовчки на це дивилися», – йдеться у дописі.

Інцидент викликав обурення у Лієва. Він звернувся до McDonald's: «Ви подуріли? Це така нова корпоративна політика чи просто збій у системі «людяність»? Чи дійсно менеджери отримують інструкції не пускати відвідувачів у сховище? Жах».

Публікація швидко набула розголосу й викликала активне обговорення в соцмережах. Деякі користувачі зауважують, що укриття, до якого не впустили дівчину, ймовірно, не мало суттєвих переваг у безпеці порівняно з підземним переходом. Інші ж рішуче засуджують дії працівниці McDonald’s, вважаючи таку поведінку неприйнятною в умовах воєнної загрози.

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Олександр Лієв – ексміністр туризму АРК, виконавчий директор ПАТ «НСТУ» в 2017-2019 роках, експерший заступник генерального директора НТКУ, радник міністра аграрної політики Олексія Павленка, експерт туристичної галузі, голова Асоціації індустрії гостинності України. З січня 2022 року до січня 2023 року – заступник керівника департаменту державних закупівель Міністерства оборони України, тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Одружений, виховує чотирьох дітей. 27 січня 2024 року СБУ заявила, що за сприяння Міноборони викрила чиновників відомства та менеджерів Львівського арсеналу, які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів. За даними слідства, до цього причетні колишні та чинні високопосадовці Міноборони. Олександр Лієв, як відповідальна особа, що займалась реалізацією цієї угоди був взятий під варту. 14 січня 2025 року ДБР оголосило нову підозру Олександру Лієву та двом керівникам держпідприємства - за поставку у 2022 році у бойові підрозділи бракованих великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, що сьогодні о 14:23 по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 14:52 було оголошено відбій. О 15:28 знову було оголошено тривогу. О 15:52 оголошено відбій.