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Полк К-2 показав, як наземні роботи евакуюють поранених військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Полк К-2 показав, як наземні роботи евакуюють поранених військових
Роботизований комплекс «Тарган», який евакуював пораних
фото з відкритих джерел

Після успішного використання безпілотників у повітрі та на морі, військові переходять до автоматизації наземних операцій

20-й окремий полк безпілотних систем К-2, який очолює підполковник Кирило Верес, показав нове відео, яке висвітлює застосування наземних роботизованих систем у порятунку військових. Як інформує «Главком», Кирило Верес розповів у відео, що роботизовані наземні платформи його полку за чотири дні успішно евакуювали чотирьох поранених солдатів.

«Незабаром ви станете свідками змін, які істотно збільшать шанси звичайного піхотинця на виживання. Я кажу зараз не за наш підрозділ, а за всі підрозділи Сил Оборони. Адже робота К-2 – працювати в інтересах суміжних бригад, та рятувати життя їхніх людей на землі», – сказав командир полку К-2.

Він додав, що після успішного використання безпілотників у повітрі та на морі, військові переходять до автоматизації наземних операцій.

Так, евакуацію пораненого на наземному роботизованому комплексі «Тарган» провели в 13-й бригаді НГУ «Хартія». Дрон зміг доставити пораненого до групи евакуації маршрутом довжиною в 12 км.

Евакуацію пораненого на наземному роботизованому комплексі «Тарган» провели в 13-й бригаді НГУ «Хартія»

«Хартієць, який потребував медичної допомоги, був завантажений на наземний роботизований комплекс та успішно доставлений до групи евакуації, звідки його доставили до лікарів», – зауважили в бригаді.

Нагадаємо, в питаннях дронів Україна наразі поступається Росії в кількості БПЛА на оптоволокні, але тактика й підготовка операторів залишаються ключовими.

Також Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів.

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Теги: військові робота відео

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