ФСБ вважає Китай ворогом: деталі від NYT

Китай шпигує за російськими військовими операціями в Україні

Глава Кремля Володимир Путін публічно заявив, що дружба РФ із Китаєм непохитна, а стратегічне військове та економічне співробітництво вступило в золоту еру. Але в коридорах Луб'янки – штаб-квартири ФСБ, китайців називають «ворогами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Згідно з документом, підрозділ, який раніше не розкривали, попередив, що Китай становить серйозну загрозу безпеці Росії. Його офіцери кажуть, що Пекін дедалі частіше намагається завербувати російських шпигунів і роздобути у свої руки військові технології, часом переманюючи незадоволених російських учених.

Також Китай шпигує за російськими військовими операціями в Україні, щоб дізнатися про західне знаряддя і методи ведення війни. Офіцери розвідки побоюються, що китайські вчені готують ґрунт для пред'явлення претензій на територію Росії. Крім того, вони попередили, що китайські розвідники шпигують в Арктиці, використовуючи гірничодобувні компанії та університетські дослідницькі центри як прикриття.

Ці загрози викладені у внутрішньому документі планування ФСБ, отриманому NYT. У ньому встановлюються пріоритети для відбиття китайського шпигунства. Документ не датовано, тож, імовірно, це чернетка. Хоча з контексту випливає, що він був написаний наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

Вербування росіян і шанс США роз'єднати РФ і Китай

Як пише NYT, у російському документі описується «напружена розвідувальна битва, що динамічно розвивається, в тіні між двома «зовні дружніми країнами».

Зокрема, за три дні до вторгнення РФ в Україну 2022 року, ФСБ схвалила нову програму контррозвідки під назвою «Антанта-4». Кодова назва, яка, вочевидь, іронічно натякає на дружбу Москви з Пекіном, що міцніє, суперечила справжньому наміру ініціативи: не дати китайським шпигунам підривати інтереси Росії.

Зазначається, що час напевно не був випадковим. Росія тоді перенаправляла майже всі свої військові та шпигунські ресурси в Україну, більш ніж за 4000 миль від кордону з Китаєм, і, швидше за все, турбувалася, що Пекін може спробувати отримати вигоду з цього відволікання.

Відтоді китайські розвідники активізували зусилля з вербування російських чиновників, експертів, журналістів і бізнесменів, близьких до влади в Москві.

Щоб протистояти цьому, ФСБ доручила своїм співробітникам припинити «загрозу» і «запобігти передачі важливої стратегічної інформації китайцям». Їм було наказано проводити особисті зустрічі з громадянами Росії, які тісно співпрацюють з Китаєм, і попереджати їх про те, що Пекін намагається скористатися Росією і отримати передові наукові дослідження.

Також розвідка РФ наказала «постійно збирати інформацію про користувачів» китайського месенджера WeChat. Це включало злом телефонів об'єктів шпигунства та аналіз даних у спеціальному програмному забезпеченні, яким володіє підрозділ ФСБ.

З одного боку, документ ФСБ підтверджує теорію про те, що за правильного підходу Росію можна відірвати від Китаю. У документі описуються недовіра і підозрілість з обох сторін. Так, Китай проводить поліграфні перевірки своїх агентів, щойно вони повертаються додому, посилює контроль за 20 000 російських студентів у Китаї і намагається вербувати росіян із китайським подружжям як потенційних шпигунів.

Але інше прочитання документа призводить до протилежного висновку. Той факт, що Путін, судячи з усього, добре усвідомлює ризики тісніших відносин із Китаєм і вирішив у будь-якому разі просуватися вперед, може означати, що у США мало можливостей змусити Росію змінити курс.

Зазначається, що Путін роками домагався прихильності Сі Цзіньпіна, провівши понад 40 особистих зустрічей, і закріпив набагато глибше партнерство з Китаєм після вторгнення в Україну.

Це, зі свого боку, становить «делікатне завдання» для російських контррозвідників. У документі показано, що вони намагаються стримати ризики, які виходять від китайської розвідки, не викликаючи «негативних наслідків для двосторонніх відносин». Офіцерів попередили, що вони повинні уникати публічного «згадування китайських розвідувальних служб як потенційного ворога».

Китай націлився на військові секрети і вчених Росії

Незабаром після того, як війська РФ перетнули кордон з Україною, до Росії почали прибувати чиновники з китайських оборонних фірм та інститутів, пов'язаних із китайською розвідкою. Їхньою метою, згідно з документом ФСБ, було краще зрозуміти війну.

NYT пише, що в Китаї є вчені світового класу, але армія країни не воювала від місячного конфлікту з В'єтнамом у 1979 році. Результатом цього є занепокоєння в Китаї щодо того, як армія діятиме проти західної зброї в конфлікті за Тайвань або в Південно-Китайському морі. У зв'язку з цим китайські розвідники прагнуть зрозуміти ведення війни Росією проти української армії, яку підтримує Захід.

«Особливий інтерес для Пекіна представляє інформація про методи ведення бойових дій з використанням безпілотників, модернізацію їх програмного забезпечення та методи протидії новим видам західної зброї», – ідеться в документі ФСБ, де наголошується, що на думку Пекіна війна в Україні стане затяжною.

Зазначається, що Китай довгий час відставав від Росії в плані авіаційної експертизи, і в документі сказано, що Пекін зробив це пріоритетною метою. Зокрема, Китай націлений на військових льотчиків і дослідників у галузі аерогідродинаміки, систем управління та аеропружності. Згідно з документом, також розшукуються російські фахівці, які працювали над знятим із виробництва екранопланом – військовим кораблем на повітряній подушці, уперше розгорнутим Радянським Союзом.

«Пріоритет під час прийому на роботу надається колишнім працівникам авіаційних заводів і науково-дослідних інститутів, а також діючим співробітникам, які незадоволені закриттям Міноборони Росії програми розроблення екраноплана або відчувають фінансові труднощі», – ідеться в повідомленні.

Із документа незрозуміло, чи обмежуються ці зусилля з вербування наймом російських фахівців для китайських підприємств, або ж ще поширюються і на їх вербування як шпигунів.

Документ також показує, що Росія стурбована тим, як Китай ставиться до війни в Україні, і намагається постачати шпигунів Пекіна позитивною інформацією про російські операції. Також російським контррозвідникам доручають підготувати звіт для Кремля про будь-які можливі зміни в політиці Пекіна.

NYT зазначило, що західні лідери звинуватили Китай у постачанні в Росію основних компонентів зброї і в спробах приховати це. Документ ФСБ підтверджує твердження. У ньому йдеться про те, що Пекін запропонував створити ланцюжки поставок до Москви в обхід західних санкцій і запропонував брати участь у виробництві безпілотників та іншого незазначеного високотехнологічного військового обладнання. У документі не йдеться про те, чи було реалізовано ці пропозиції, хоча Китай постачав Росії безпілотники.

Також у службовій записці ФСБ міститься натяк на інтерес Китаю до групи найманців ПВК «Вагнера» – підтримуваного Росією воєнізованого угруповання, що впродовж багатьох років підтримувало уряди в Африці та брало участь у боях разом із російськими військами проти України.

«Китайці планують використовувати досвід бійців «Вагнера» у власних збройних силах і приватних військових компаніях, які діють у країнах Південно-Східної Азії, Африки та Латинської Америки», – ідеться в директиві.

Однак у тексті доповіді не вказано, чи вважає ФСБ, що Китай хоче вербувати колишніх найманців «Вагнера» для своїх формувань, або ж просто хоче перейняти їхній досвід.

Москва стурбована спробами Пекіна вторгнутися на територію РФ

NYT пише, що Росія давно побоювалася вторгнення Китаю, а китайські націоналісти роками не погоджувалися з договорами 19, століття, за якими РФ анексувала великі ділянки землі, включно з сучасним Владивостоком.

І це питання викликає зараз ключове побоювання, оскільки РФ, ослаблена війною і санкціями, менш здатна протистояти Пекіну. Згідно зі звітом ФСБ, там побоюються, що деякі вчені в Китаї просувають територіальні претензії до Росії.

У документі йдеться про те, що Китай шукає сліди «стародавніх китайських народів» на російському Далекому Сході, можливо, щоб вплинути на місцеву думку, сприятливу для китайських домагань. Причому раніше 2023 року Китай опублікував офіційну карту, яка включала історичні китайські назви міст і територій у межах Росії.

ФСБ зі свого боку доручила співробітникам викривати таку «реваншистську» діяльність, а також спроби Китаю використовувати російських учених і архівні фонди для досліджень, спрямованих на надання історичної приналежності прикордонним територіям.

«Проводити профілактичну роботу щодо громадян Російської Федерації, причетних до зазначеної діяльності. Як захід впливу обмежити в'їзд у нашу країну іноземних громадян», – ідеться в пам'ятці.

Китай «нервує» РФ у Центральній Азії та Арктиці

Згідно з документом, побоювання з приводу розширення впливу Китаю не обмежуються прикордонними територіями Далекого Сходу Росії.

Зазначається, що країни Центральної Азії підпорядковувалися Москві за радянських часів. Але сьогодні, як повідомляє ФСБ, Пекін розробив «нову стратегію» з просування китайської м'якої сили в регіоні.

Зокрема, Китай почав розгортати цю стратегію в Узбекистані. Подробиці стратегії в документі не наводяться, за винятком згадки про те, що вона передбачає гуманітарний обмін.

У звіті також підкреслюється інтерес Китаю до великої території Росії в Арктиці та Північного морського шляху, який огинає північне узбережжя Росії. Історично ці води були занадто крижаними для надійного судноплавства, але очікується, що вони стануть дедалі більш завантаженими через зміну клімату.

Ідеться про те, що маршрут скорочує час доставки між Азією та Європою. Розвиток цього маршруту полегшить Китаю продаж своїх товарів.

Росія історично намагалася підтримувати суворий контроль над діяльністю Китаю в Арктиці. Але Пекін вважає, що західні санкції змусять Росію звернутися до Китаю для підтримки своєї «старіючої арктичної інфраструктури», згідно з документом ФСБ.

Розвідка РФ стверджує, що китайські шпигуни також активні в Арктиці. У доповіді йдеться, що китайська розвідка намагається отримати інформацію про російське освоєння Арктики, зокрема, використовуючи вищі навчальні заклади та гірничодобувні компанії.

«Але, незважаючи на всі ці вразливості, звіт ФСБ ясно дає зрозуміти, що поставити під загрозу підтримку Китаю було б гірше. Документ прямо попереджає офіцерів, що вони повинні отримати схвалення від вищих ешелонів російського безпекового істеблішменту, перш ніж робити будь-які делікатні дії», – резюмувало NYT.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон роз'яснив, яким чином Китай бере участь у повномасштабній війні Росії проти України, попри публічні заяви Пекіна про нейтралітет. За словами Феллона, російські війська активно використовують китайську зброю та технології на українському фронті.