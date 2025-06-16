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На Кіпрі посилюється страх перед іранськими авіаударами: влада готує системи оповіщень

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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На Кіпрі посилюється страх перед іранськими авіаударами: влада готує системи оповіщень
Кіпр може опинитись у небезпеці через протистояння Ізраїлю та Ірану
фото із відкритих джерел

 Республіка Кіпр розташована близько до зони конфлікту між Іраном та Ізраїлем  

Найближча до зони конфлікту на Близькому Сході держава ЄС – Республіка Кіпр – ввела в експлуатацію додаток для сповіщень SafeCY, який у разі потреби за допомогою геолокації допоможе громадянам знайти найближчі бомбосховища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

У додаток також інтегровані інструкції та корисна інформація, як діяти у разі нападу. За даними Міністерства внутрішніх справ, на Кіпрі налічується близько 2200 бомбосховищ. 

Влада стурбована, оскільки Велика Британія має на Кіпрі дві військові бази, які можуть стати потенційними цілями для ударів з Близького Сходу. Ключова британська база – Акротірі, розташована на захід від порту Лімасол.

Учора Іран також попередив прихильників Ізраїлю (включаючи Велику Британію, США та Францію) не допомагати йому у відбитті іранських атак.

Крім того, після початку війни з Іраном ізраїльські авіакомпанії перекинули частину своїх літаків на Кіпр – для забезпечення їхньої безпеки. Навколо цивільних аеропортів Ларнакі та Пафосу було введено суворіші заходи безпеки з моменту початку конфлікту.

Кіпр розташований приблизно за 250 кілометрів від Ізраїлю – настільки близько, що жителі південного узбережжя острова вночі можуть спостерігати в небі атаки Ірану і роботу ізраїльської системи протиракетної оборони.

Нагадаємо, президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що до нього звернувся Іран, який «попросив передати послання Ізраїлю». Христодулідіс не уточнив, хто саме просив передати повідомлення та якого змісту вони були. Однак пообіцяв, що виконає прохання.

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Теги: Ізраїль Іран військові Кіпр

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