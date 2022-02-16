Байден заявив, що США готові підписати «гарантії безпеки» з Росією, якщо їх досягнуть
Американська сторона може письмово зафіксувати домовленості з РФ
15 лютого Джозеф Байден виступив із терміновим відеозверненням. Увесь час президент США присвятив питанню ескалації на кордонах України.
Як зазначив Байден, влада США готова зафіксувати письмові домовленості з безпеки з Росією. Лише головний нюанс – їх ще потрібно досягти, а з цим є проблеми.
«Цими вихідними я знову розмовляв з президентом Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми готові продовжити дипломатію на високому рівні для досягнення письмових домовленостей між Росією, США та країнами Європи для вирішення проблем безпеки», – заявив Байден.
Водночас Байден зазначив, що Сполучені Штати не поступляться своїм основним принципом – країни самі вільні обирати собі альянси. За його словами, США представили конкретні ідеї щодо створення архітектури безпеки в Європі.
«Ми запропонували нові заходи щодо контролю над озброєннями, нові заходи транспарентності, нові заходи зі стратегічної стабільності», – зазначив президент США.
На думку глави адміністрації, вони орієнтовані на практичний результат кроки, які можуть зміцнити загальну безпеку. Втім, вочевидь, Росію, яка домагається «нерозширення НАТО на Схід», а значить – не прийому туди України – це не влаштує.
Нагадаємо, Байден виступив зі зверненням щодо України: головні тези.
Як відомо, США 26 січня, передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.
У письмовій відповіді були викладені думки США і союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.
Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.
Крім того, напередодні Лавров повідомив, коли РФ передасть США відповідь на «гарантії безпеки».
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