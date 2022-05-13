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    Між Києвом та Ужгородом «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг

    Назад з Ужгорода поїзд&nbsp;вирушатиме о 20:13 - Між Києвом та Ужгородом «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг
    Назад з Ужгорода поїзд вирушатиме о 20:13
    фото: УКрзалізниця

    Потяг вирушатиме з Києва о 23:01 і прибуватиме до Ужгорода о 14:10 наступного дня

    Компанія «Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд Київ-Ужгород-Київ, який ходитиме з 13 по 18 травня.

    Як повідомили у пресслужбі компанії, поїзд 245/246 з Києва та Ужгорода їздитиме щодня з 13 по 18 травня.

    Потяг вирушатиме з Києва о 23:01 і прибуватиме до Ужгорода о 14:10 наступного дня. Зупинки – у Мукачеве о 12:50 та у Батьово о 13:23.

    Назад з Ужгорода поїзд вирушатиме о 20:13, прибуватиме до Києва о 10:11.

    Напередодні «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на 20 днів. Квитки можна придбати на 14 рейсів.

    Також «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.

    Теги: росія окупанти Київ війна Укрзалізниця потяг Ужгород Україна окупація #stoprussia
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    Між Києвом та Ужгородом «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг