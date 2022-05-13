Між Києвом та Ужгородом «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг

Назад з Ужгорода поїзд вирушатиме о 20:13

Потяг вирушатиме з Києва о 23:01 і прибуватиме до Ужгорода о 14:10 наступного дня

Компанія «Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд Київ-Ужгород-Київ, який ходитиме з 13 по 18 травня.

Як повідомили у пресслужбі компанії, поїзд 245/246 з Києва та Ужгорода їздитиме щодня з 13 по 18 травня.

Потяг вирушатиме з Києва о 23:01 і прибуватиме до Ужгорода о 14:10 наступного дня. Зупинки – у Мукачеве о 12:50 та у Батьово о 13:23.

Назад з Ужгорода поїзд вирушатиме о 20:13, прибуватиме до Києва о 10:11.

Напередодні «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на 20 днів. Квитки можна придбати на 14 рейсів.

Також «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.