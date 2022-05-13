  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Гроші топ-корупціонерів знову підуть на потреби ЗСУ: названо суму

    Гроші топ-корупціонерів знову підуть на потреби ЗСУ: названо суму
    фото: Національне антикорупційне бюро України

    Мова йде про 3,7 млн доларів США, 846 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів та 242 тис. гривень

    Вищий антикорупційний суд підтримав прокурора САП та скасував арешт з мільйонів готівки зі справи брата голови ОАСК Зонтова. Тепер ці кошти підуть на потреби ЗСУ. Про це повідомляють у Центрі протидії корупції.

    Мова йде про 3,7 млн доларів США, 846 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів та 242 тис. гривень.

    Детективи НАБУ ще у квітні минулого року знайшли ці кошти на конспіративній квартирі

    Детективи НАБУ ще у квітні минулого року знайшли ці кошти на конспіративній квартирі

    Детективи НАБУ ще у квітні минулого року знайшли ці кошти на конспіративній квартирі, якою за версію САП, фактично володіє Юрій Зонтов, який є братом голови ОАСК Павла Вовка. Прокурори вважають, що він же є власником коштів. Гроші, до речі, не були внесені у його майнову декларацію.

    «Це вже не перше рішення ВАКС на користь ЗСУ. Раніше за такою ж процедурою наші військові отримали 6 млн доларів зі справи рекордного хабара в історії НАБУ. Ці кошти уже передані Силам Спецоперацій. ЦПК теж був частиною групи, яка організувала цей процес. Пишаємося можливістю наближати перемогу», – зазначають в Центрі протидії корупції.

    Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країні з 24 лютого довелося направити $8,3 млрд на воєнні потреби.

    Раніше Офіс президента пояснив, як регіони отримуватимуть міжнародну допомогу на відбудову.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гроші топ-корупціонерів знову підуть на потреби ЗСУ: названо суму